21 Yıl Sonra Evlenen Akondroplazili Çift Yeni Yılda Anne-Baba Oluyor

Hatay'da akondroplazili Nurgül ve Mustafa, 21 yıl sonra evlendi; 7 aylık hamile çift yeni yılda anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:35
21 Yıl Sonra Evlenen Akondroplazili Çift Yeni Yılda Anne-Baba Oluyor

21 Yıl Sonra Evlenen Akondroplazili Çift Yeni Yılda Anne-Baba Oluyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan akondroplazi (cücelik) hastası çift, 21 yıl sonra yeniden bir araya gelerek evlendi ve yeni yıla bebek haberiyle giriyor. Nurgül ve Mustafa Sevim, yıllar sonra başlayan mutluluklarını TOKİ'den çıkan evlerinde sürdürüyor.

Yarım kalan aşkı 21 yıl sonra tamamladılar

38 yaşındaki Nurgül Sevim ile 49 yaşındaki Mustafa Sevim, 15 yaşında görücü usulü tanıştı. Her ikisi de 1 metre boyunda olan çift önce nişanlandı, sonra aralarındaki sorunlar nedeniyle ayrıldı. Asrın felaketi sonrası Mustafa'nın Nurgül'ü depremde sağ olup olmadığını sorması, aralarındaki bağı yeniden güçlendirdi ve çift haziran ayında evlendi.

Yeni evlerine taşınan çift, yaşamlarına birlikte devam ediyor. Habere göre çiftin mutluluğu, ailesini büyütme heyecanıyla daha da arttı: Nurgül 7 aylık hamile.

Gelecek için umutlu ve mutlu

Nurgül Sevim duygularını şöyle aktardı: "Biz kaçarak evlendik ve birbirimizi sevdik. Birbirimizden hiç ayrılmadık. Biz önce nişanlandık ve sonra maddi durumumuzdan dolayı ayrıldık. Tam 21 yıl sonra tekrardan birbirimize kavuştuk ve sonra evlendik. Düğünümüz çok güzeldi ve düğünümüze akrabalarımız geldi, TOKİ'lerde ev çıktı ve yeni yuvamızdayız. Evimdeyim, mutluyum ve huzurluyum. Burada yaşamımız çok güzel geçiyor. Ben 7 aylık hamileyim. Bebeğimiz kız veya erkek olduğunu kendini göstermedi. Bugünleri hayal ediyordum. Bir çocuğumun olmasını istiyorum. Kız veya erkek fark etmez sağlıklı olsun ve eli ayağı tutsun yeter."

Mustafa Sevim ise mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: "Biz birlikte nişanlandık ve maddi durumdan dolayı ayrıldık. Tam 21 yıl sonra kaçıp evlendik ve şimdi çok mutluyum. Düğünüm çok güzeldi ve herkes bizimle ilgilendi. Eşim 7 aylık hamile. Eşim hamile olduğu için heyecanım çok var. Baba olacağım için çok mutluyum ve bugünleri hayal ediyordum. Çocuğum kız olursa 'Gülsüm', erkek olursa 'Kemal' ismini koyacağım."

Çift, engel tanımayan aşklarıyla hem kendi mutluluklarını hem de yeni doğacak bebekleri için umut dolu bir gelecek planlıyor.

