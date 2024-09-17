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21 Yıldır Adalet Peşinde: Iraklı Hudayyir'in Kayıplarının Hikayesi

Yunus Hudayyir, 2003'teki ABD saldırısında bacaklarını kaybetti; 21 yıldır adalet arıyor ama halen bir sonuç bulamadı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:28
21 Yıldır Adalet Peşinde: Iraklı Hudayyir'in Kayıplarının Hikayesi

Hudayyir'in Kayıpları ve Adalet Arayışı

Irak'taki ABD ordusunun 2003'teki savaşının bir kurbanı olan Yunus Hudayyir, bacaklarını kaybetmesinin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen hâlâ adalet arayışını sürdürüyor.

O Anın Hatıraları

Mart 2003'te 25 yaşındayken Bağdat’ta meydana gelen saldırı, Hudayyir’in hayatını sonsuza dek değiştirdi. O günü anlatan Hudayyir, "Eve dönüş yolundaydım; bir an patlama oldu ve sağ bacağım dizimden koptu," ifadelerini kullandı. İkinci bacağını kaybettiğini anlaşılmasının ardından yaşadığı psikolojik travmalar, hayatında derin bir iz bıraktı.

Psikolojik Zorluklar ve Yaşam Mücadelesi

Hudayyir, saldırı sonrası hastaneye kaldırıldığında doktorlar, "Sol bacağın da kesilmeli," dedi. Yanındaki akrabalarının verdiği umut dolu sözlerin aksine, elini bacaklarına götürdüğünde gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. "Bacağımın yerinde olmadığını anlayınca ağlama krizine girdim," diyerek o anı unutmamış.

Adaletin İzinde

21 yıldır hukuksal süreçler yürüten Hudayyir, hâlâ bir sonuç alamadığını belirtiyor. "Hiçbir hükümetten ve yetkili merciden tazminat alamadım," diyerek yaşadığı sosyal ve ekonomik baskıyı dile getiriyor.

Hayattan Beklentileri ve Hayalleri

Eski mesleği marangozluğu zorluklarla da olsa sürdürmeye çalıştığını ifade eden Hudayyir, "İnşaatta çalışırken bile evimin çatısını tamamlayacak gücüm yok," diyor. Futbol için duyduğu özlem ise onu daha da derin bir yalnızlık hissine sürüklemiş. "Bacaklarımı kaybettikten sonra futbol oynayanları tekerlekli sandalyeden izlemek zorunda kaldım," söyleyerek kayıplarının duygusal boyutunu vurguluyor.

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus...

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus Huddayir'in bir ömür bacaksız kalmasına neden oldu. Huddayir, bacaklarını kaybettiği saldırı gününü ve yıllardır süren adalet arayışını AA muhabirine anlattı.

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus...

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus Huddayir'in bir ömür bacaksız kalmasına neden oldu. Huddayir, bacaklarını kaybettiği saldırı gününü ve yıllardır süren adalet arayışını AA muhabirine anlattı.

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus...

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus Huddayir'in bir ömür bacaksız kalmasına neden oldu. Huddayir, bacaklarını kaybettiği saldırı gününü ve yıllardır süren adalet arayışını AA muhabirine anlattı.

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus...

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus Huddayir'in bir ömür bacaksız kalmasına neden oldu. Huddayir, bacaklarını kaybettiği saldırı gününü ve yıllardır süren adalet arayışını AA muhabirine anlattı.

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus...

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus Huddayir'in bir ömür bacaksız kalmasına neden oldu. Huddayir, bacaklarını kaybettiği saldırı gününü ve yıllardır süren adalet arayışını AA muhabirine anlattı.

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus...

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus Huddayir'in bir ömür bacaksız kalmasına neden oldu. Huddayir, bacaklarını kaybettiği saldırı gününü ve yıllardır süren adalet arayışını AA muhabirine anlattı.

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus...

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus Huddayir'in bir ömür bacaksız kalmasına neden oldu. Huddayir, bacaklarını kaybettiği saldırı gününü ve yıllardır süren adalet arayışını AA muhabirine anlattı.

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus...

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus Huddayir'in bir ömür bacaksız kalmasına neden oldu. Huddayir, bacaklarını kaybettiği saldırı gününü ve yıllardır süren adalet arayışını AA muhabirine anlattı.

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus...

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus Huddayir'in bir ömür bacaksız kalmasına neden oldu. Huddayir, bacaklarını kaybettiği saldırı gününü ve yıllardır süren adalet arayışını AA muhabirine anlattı.

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus...

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus Huddayir'in bir ömür bacaksız kalmasına neden oldu. Huddayir, bacaklarını kaybettiği saldırı gününü ve yıllardır süren adalet arayışını AA muhabirine anlattı.

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus...

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus Huddayir'in bir ömür bacaksız kalmasına neden oldu. Huddayir, bacaklarını kaybettiği saldırı gününü ve yıllardır süren adalet arayışını AA muhabirine anlattı.

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus...

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus Huddayir'in bir ömür bacaksız kalmasına neden oldu. Huddayir, bacaklarını kaybettiği saldırı gününü ve yıllardır süren adalet arayışını AA muhabirine anlattı.

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus...

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus Huddayir'in bir ömür bacaksız kalmasına neden oldu. Huddayir, bacaklarını kaybettiği saldırı gününü ve yıllardır süren adalet arayışını AA muhabirine anlattı.

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus...

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus Huddayir'in bir ömür bacaksız kalmasına neden oldu. Huddayir, bacaklarını kaybettiği saldırı gününü ve yıllardır süren adalet arayışını AA muhabirine anlattı.

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus...

ABD ordusunun Mart 2003'te Bağdat'a fırlattığı bombalar o sırada henüz 25 yaşında olan Yunus Huddayir'in bir ömür bacaksız kalmasına neden oldu. Huddayir, bacaklarını kaybettiği saldırı gününü ve yıllardır süren adalet arayışını AA muhabirine anlattı.

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