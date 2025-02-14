21 Yıllık Dostluk: Turan İkinci ve Eşeği Minik'in Hikayesi

Elazığ'da Eşek Minik'e Şefkat Dolu Bir Bakış

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Turan İkinci, 21 yıl önce sahibi tarafından kırsala terk edilen eşeğe şefkatle bakıyor. İstanbul'da çalıştıktan sonra doğayla iç içe bir yaşam sürmek için eşiyle birlikte memleketi Ağın'ın Saraycık köyüne dönen İkinci, burada köy yaşamının tadını çıkarıyor.

Minik ile Yıllara Dayanan Arkadaşlık

İkinci, köyde tarımla uğraşarak geçirdiği günlerinde, 21 yıl önce yaşlandığı ve yük taşıyamadığı için terk edilen bir eşeği buldu. Onu sahiplenip bakımını üstlenmeyi kabul eden İkinci, o eşeğe “Minik” adını verdi. İkinci, Minik ile arasında kurduğu dostluğun onun hayvanlara olan sevgisini artırdığını belirtiyor.

“Ben 'Minik'siz Olamam”

Turan İkinci, Minik'in hayatına katkı sağladığını ve onunla ilgilenmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. “Bir ramazan ayıydı getirip köyün yakınlarına bırakmışlardı. Kıyamadım, aldım getirdim. Zamanla 'Minik' ve ben arkadaş olduk. Ben 'Minik'siz olamam, 'Minik' de bensiz olamaz.” dedi.

Köydeki Hayvanların Koruyucusu

İkinci, Minik gibi hayvanlara olan sevgi ve ilgisi sayesinde köydeki sahipsiz 40’ı aşkın kedi ve köpeğe de sahip çıktı. Tanıdığı hayvanseverlerin yardımlarıyla onlara günlük mama desteği sağladığını belirtti. Her sabah erkenden onlara bakmak için kalktığını, günlerinin büyük bir kısmını onlarla geçirdiğini söyledi.

Hayvanların Geleceği İçin Destek Çağrısı

İkinci, son yıllarda köydeki kedi ve köpek sayısının arttığını ifade ederek, ailelerin bakamayacakları hayvanları kısırlaştırmaları gerektiğini vurguladı. Bu konuda yetkili kurumlardan destek beklediğini dile getirdi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Turan İkinci, yaşlandığı gerekçesiyle sahibi tarafından 21 yıl önce kırsala terk edilen eşeğe şefkatle bakıyor. Eşeği sahiplenen, bakımını üstlenen İkinci, ona evinin bahçesinde bir de barınak yaptı. İkinci, zamanla arkadaşı olarak gördüğü eşeğe "Minik" adını verdi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Turan İkinci, yaşlandığı gerekçesiyle sahibi tarafından 21 yıl önce kırsala terk edilen eşeğe şefkatle bakıyor. Eşeği sahiplenen, bakımını üstlenen İkinci, ona evinin bahçesinde bir de barınak yaptı. İkinci, zamanla arkadaşı olarak gördüğü eşeğe "Minik" adını verdi.