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22. Dakar Moda Haftası, Modaseverlerle Buluştu

Dakar Moda Haftası, 11 Afrikalı tasarımcının eserleriyle modaseverleri büyüledi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 01:39
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 01:39
22. Dakar Moda Haftası, Modaseverlerle Buluştu

22. Dakar Moda Haftası Düzenlendi

Senegal'in başkenti Dakar'da, 22. Dakar Moda Haftası modaseverlerle buluştu. Etkinlik, ünlü Fransız tasarımcı Adama N'Diaye tarafından organize edildi. N'Diaye, Adama Paris markasının sahibi olarak tanınmaktadır.

Yerli ve Yabancı Davetliler İlgi Gördü

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Dakar Moda Haftası'na, yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte, 11 Afrikalı modacının tasarımları sergilendi ve davetlilerin beğenisine sunuldu.

Kapanış resepsiyonunun ardından sona eren etkinlik, modanın kültürel bir buluşma noktası olma özelliğini bir kez daha pekiştirdi.

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