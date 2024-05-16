22 ilde Bölücü Terör Örgütüne operasyon: Aranan 200’den fazla şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden “Bozdoğan-39” operasyonları ile ilgili bilgi verdi. 22 ilde bölücü terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar sonucunda, aranmakta olan ve hakkında hapis cezası kararı bulunan 239 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonlarda İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri yer aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu 22 ilde düzenlenen operasyonlarla birlikte, aranmakta olan 239 kişi yakalandı.

Aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların, terör örgütü mensuplarına yardım etmek ve yasa dışı yollarla ülkeye girmesini sağlamak; terör örgütü gençlik yapılanmasında faaliyet göstermek; terör örgütü için kırsala eleman göndermek; kanunsuz gösterilerde yer almek; terör örgütü propagandası yapmak ve geçmişte terör örgütü içinde faaliyet göstermek gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

Aranan 239 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, tabancalara ve silahlara, örgütsel dokümanlara ve dijital materyallere de el konulduğu belirtildi.