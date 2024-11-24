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22 İlde Eğitime Kar Engeli: Okullar Tatil Edildi

Kar yağışı nedeniyle 22 ilde okullar 25 Kasım’da tatil edildi, bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 21:53
22 İlde Eğitime Kar Engeli: Okullar Tatil Edildi

22 İlde Eğitime Kar Engeli

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye'nin 22 ilinde eğitim öğretime 25 Kasım Pazartesi günü bir gün ara verildi. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kar yağışı, tipi, buzlanma ve fırtına, 17 ilin tamamında ve 5 ilin bazı ilçelerinde eğitimi etkiledi.

Tatil Edilen İller

Kapsamlı kar yağışı nedeniyle Kayseri, Niğde, Nevşehir, Bolu, Gümüşhane, Bayburt, Yozgat, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Malatya, Aksaray ve Düzce illerinde okullar tatil edildi.

İlçelerde Eğitime Ara Verilen Yerler

Ordu'nun çeşitli ilçelerinde meydana gelen kar ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde, ayrıca Fatsa ilçesindeki belirli mahallelerde de eğitim yapılmayacak.

Adana'nın Pozantı ve Tufanbeyli ilçelerinde kar yağışı dolayısıyla, Giresun'un Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde de benzer sebeplerle okullar kapalı olacak. Samsun'un Asarcık ve Karabük'ün Eflani ilçelerinde de okullar tatil edildi.

Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Kar yağışı nedeniyla bazı illerde taşımalı eğitime de ara verildi. Karabük il merkezi ve Eflani dışındaki diğer ilçeler, Sinop, Çankırı, Sakarya'nın Akyazı ve Samsun'un Havza ilçelerinde taşımalı eğitim 25 Kasım'da durduruldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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