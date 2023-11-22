22 Kasım 2023 piyasalarda son durum ne? 1 dolar ne kadar oldu? 1 euro kaç TL?

Yarın açıklanacak olan faiz kararı öncesinde piyasalarda rekor kırılmaya devam ediyor. Dolar/TL 28,81 TL’yi görerek tarihi zirvesini yenilerken, gram altın da 1851 lira ile rekor tazeledi. Piyasalar, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan liderliğindeki Para Politikası Kurulu’nun (PPK) kararını ve metnini merakla bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yarın yapacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalarda dolar endeksi dört günlük düşüşün ardından yükselişe geçerken, yurt içinde Dolar/TL 28,81 TL seviyesine kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı. Son bir ayda kurda yüzde 2,5 artış yaşanırken, yılbaşından bu yana ise dolar kuru yüzde 54 değer kazandı. Euro/TL kuru da 31,47 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar/TL’deki yükselişe rağmen Türkiye’nin risk primi (CDS) gerilemeye devam etti. Türkiye’nin beş yıllık CDS’leri 33 ayın en düşük seviyesine inerek 334 baz puana geriledi.

Altın fiyatları da yükseliş trendini sürdürdü. Ons altın dün 2001 doların üzerine çıkarak 2012 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu sabah ise ons altın 1998 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde ise gram altın fiyatı dün 1851 liraya kadar yükselerek rekorunu tazelemişti. Bu sabah ise altının gram fiyatı 1849 liradan güne başladı. Çeyrek altın 3.161 TL, Cumhuriyet altını 12.898 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.840 TL seviyelerinden değerleniyor

FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Piyasaların odaklandığı faiz kararı için geri sayım başladı. TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yarın toplanacak. Aynı gün saat 14.00’te Kasım ayı faiz kararı açıklanacak.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 35’e yükseltilmişti. Bu karar, piyasalar tarafından olumlu karşılanmış ve kurda düşüşe neden olmuştu.

PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

TCMB’nin faiz kararına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

Beykent Üniversitesi’nden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, Mynet’e yaptığı değerlendirmede, “TCMB faizinin tepe noktası yüzde 40 olarak öngörülüyor. Parasal sıkılaşmanın birikimli etkileri değerlendirildiğinde, Perşembe günkü toplantıda faizin 250 baz puan arttırılması bekleniyor. Ancak doların yükseliş ivmesini kesmediğini görüyoruz. Dolayısıyla, hem kurun hem de enflasyonun yükselişini durdurmak için beklentilerin ötesinde bir faiz arttırımı gerekiyor. Bu çerçevede, büyüme ve enflasyon tercihi faiz kararını belirleyecek” dedi.

FAİZ KARARI SONRASI ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

Faiz kararı sonrası altın ve dolar fiyatlarının nasıl etkileneceği ise yatırımcıların merak ettiği bir diğer konu. Ekonomist Tufaner, hem altın, hem dolar hem de borsa için tahminde bulunarak, “Beklentiler dahilinde 250 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleşirse dolarda 30 TL, Borsa İstanbul’da ise 8200 seviyesinin kısa sürede aşılması kuvvetle muhtemel. Doların yükselişine ons fiyatının da eşlik ettiğini düşünürsek gram altında da yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Ancak, agresif bir faiz artışı gerçekleşirse hem doların hem de borsanın baskılanacağını söyleyebiliriz” şeklinde açıklamada bulundu.