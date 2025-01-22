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22 Ocak 2025 Gündem Özeti: Ekonomi, Diplomasi ve Sporun Öne Çıkan Başlıkları

22 Ocak 2025'te Türkiye İstatistik Kurumu verileri, uluslararası diplomasi gelişmeleri ve spor etkinlikleri dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 00:01
22 Ocak 2025 Gündem Özeti: Ekonomi, Diplomasi ve Sporun Öne Çıkan Başlıkları

Ekonomi Finans

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ilişkin motorlu kara taşıtları ve 2024'ün üçüncü çeyreğine ait hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından geçici yönetimin kurulması ile ülkedeki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/Halep)

Güncel

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında 76 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor ve olaya dair gelişmeler veriliyor.

Spor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak. (İstanbul/18.30)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon'u konuk edecekleri maç öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı gerçekleştirecek ve son idmanlarını burada yapacaklar. (İstanbul/15.00/16.00)

Olimpik Lyon'un teknik direktörü Pierre Sage ve bir oyuncusu da Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecekler, konuk ekip son antrenmanına burada çıkacak. (İstanbul/17.45/18.30)

BKT Avrupa Kupası'nın 16. haftasında; Beşiktaş Fibabanka, Polonya'nın Trefl Sopot takımını ağırlarken, Bahçeşehir Koleji ise İsrail ekibi Hapoel Shlomo ile yapacağı iç saha maçını Bulgaristan'da gerçekleştirecek. (İstanbul/21.00/Samokov/20.45)

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımıyla iç saha maçını Azerbaycan'da oynayacak. (Bakü/20.00)

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur beşinci maçlarında, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Umana Reyer takımını ağırlayacak. E Grubu'nda ise ÇBK Mersin, İtalya'nın Beretta Famila Schio takımına konuk olacak. (İstanbul/19.00/Schio/22.00)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. tur gruplarının altıncı ve son haftasında, B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımını, D Grubu'nda Fenerbahçe Medicana Fransa'nın Neptunes takımını, C Grubu'nda VakıfBank ise İtalya'nın Vero Volley takımıyla deplasmanda karşılaşıyor. (İstanbul/17.00/20.00/Milano/22.00)

Kuzeyboru, Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında İtalya'nın Igor Gorgonzola takımına konuk olacak. (Novara/22.00)

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