22 PKK/YPG Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye'de Önemli Operasyon

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonlarla 21, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröristlere Darbe Üstüne Darbe

MSB'nin resmi açıklamasında, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kararlılığı

Açıklamada, "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" vurgusu yapıldı. Bu operasyonlar, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığına işaret ediyor.