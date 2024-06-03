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22 şehirde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 47 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 22 ilde gerçekleştirilen operasyonda, "Smart Trade Coin" üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 118 kişiden 47'si tutuklandı, 71'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 23:34
22 şehirde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 47 kişi tutuklandı

22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 47 tutuklama

Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonda, "Smart Trade Coin" adlı sözde kripto varlık alım satım platformu üzerinden yüksek kar vaadiyle haksız kazanç elde eden dolandırıcılık şebekesine yönelik büyük bir darbe vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 118 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcıya ifade veren şüphelilerden 47'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 71 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen operasyon, 152 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. MASAK raporlarına göre, dolandırıcılık suçundan elde edilen mal varlıklarına, taşınmazlara, araçlara, banka hesaplarına, şirket ve kooperatif hisselerine ve kripto varlıklara mahkeme kararıyla el konuldu.

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