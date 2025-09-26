22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Yasawi Group konseriyle sürdü

22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, Kazakistan'dan Yasawi Group'un konseriyle devam etti; Ayasofya Hafızlar Topluluğu ve söyleşiler programı zenginleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 22:14
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, altıncı gününde de yoğun ilgi gördü.

Yasawi Group Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne aldı

Kazakistan'dan gelen Yasawi Group, festival programı çerçevesinde Mevlana Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Konserler ve söyleşiler programı

Festivalde ayrıca Ayasofya Hafızlar Topluluğu, Kültürpark Amfi Tiyatro'daki konseriyle dinleyicilerle buluştu. Etkinlikler, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen çeşitli söyleşilerle sürdü.

Yarın programda The Gospel Legends Singers var

Festivalde yarın saat 20.30'da The Gospel Legends Singers grubu Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

