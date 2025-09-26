22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Yasawi Group konseriyle sürdü
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, altıncı gününde de yoğun ilgi gördü.
Yasawi Group Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne aldı
Kazakistan'dan gelen Yasawi Group, festival programı çerçevesinde Mevlana Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
Konserler ve söyleşiler programı
Festivalde ayrıca Ayasofya Hafızlar Topluluğu, Kültürpark Amfi Tiyatro'daki konseriyle dinleyicilerle buluştu. Etkinlikler, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen çeşitli söyleşilerle sürdü.
Yarın programda The Gospel Legends Singers var
Festivalde yarın saat 20.30'da The Gospel Legends Singers grubu Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne alacak.
