22 yaşındaki gençten acı haber: Elleriyle kurduğu karavan sonunu getirdi
Tekirdağ'ın Çerezköy ilçesinde 22 yaşındaki Engin Zorlu karavana çevirdiği polyester kabinde ölü olarak bulunduğu haberi can sıktı.
Yaşanan olay kan dondururken ölüm nedeni ise araştırılmaya başlandı. Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi Özgürlük 3. Sokak'ta ailesiyle beraber yaşayan Zorlu, karavana çevirerek aracın arkasına bağlayarak polyester kabinine girdi.
YAKINLARININ ACI HALLERİ
Evlerinin yakınlarında bulunan kabinde zaman geçiren 22 yaşındaki genç gelen iddialar üzerine ısıtıcıyı yakarak uykuya geçti. İhbarla beraber bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken Zorlu'nun hareketsiz yattığı görüldü.
Kontroller üzerine Zorlu'nun hayatını kaybettiği haberi gelirken yakınları büyük üzüntü yaşarken incelemelerle büfe içerisinde yaktığı ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek öldüğü bilgisi paylaşıldı. Zorlu'nun cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.