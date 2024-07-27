22 Yıl Sonra Gazilik Unvanını Aldı

Gazilik Unvanının Mücadelesi

İzmir'de, vatani görevini yaparken rahatsızlanan ve hastanede tedavi gören Tayfun Solmaz, 22 yıl sonra gazilik unvanına kavuştu.

Hastalık Süreci ve Terhis

2002 yılında Gaziemir'de görev tevkifi sırasında, göğüs ağrısı, ateş, iştahsızlık ve kilo kaybı belirtileriyle revire başvuran Solmaz, hızlı bir şekilde hastaneye sevk edildi. Yapılan tetkiklerde 'menenjit beyin zarı iltihaplanması' teşhisi kondu. Tedavisinin ardından 'askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis oldu.

Hukuki Mücadele

Gazilik unvanı almak için hukuk mücadelesi başlatan Solmaz, sonunda bu onura sahip oldu. Solmaz, vatani görevinde geçen süreçte yaşadığı sağlığı ile ilgili şunları ifade etti: "Askerliğe elverişli değildir raporu aldıktan sonra gazi olma umuduyla yaşadım. Sonunda da gazi nişanını almaya hak kazandım. Allah devletimize zeval vermesin."

Avukatın Açıklamaları

Solmaz'ın avukatı Mehmet Azar, müvekkilinin, İstanbul'daki GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde tedavi sürecinde beyin zarının iltihaplanarak tüberküloz mikrobunun bünyeye sızdığını belirtti. Azar, müvekkilinin iki ayağında kısmi felçlik meydana geldiğini ve bu durumun askeri hizmet öncesi futbolcu olan Solmaz’ın hayatını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Mahkeme Süreci ve Sonuç

SGK'nın ilk başvuruları kabul etmediği bilgisi üzerine Azar, Ankara 25. İdare Mahkemesi'nde başlattıkları dava sonucunda mahkemenin müvekkilinin rahatsızlığının askeri hizmet süresinde ortaya çıktığına hükmettiğini aktardı. Bu kararla birlikte SGK, Solmaz'a vazife malulü aylığı bağladı.

Yeni Bir Hayat

Artık gazilik haklarından faydalanmaya başlayan Tayfun Solmaz, ailesiyle birlikte bu unvanı onurla taşıyacağını belirterek, "Artık devletimizin himayesinde hayatıma devam edeceğim." dedi.