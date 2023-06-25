229 Afgan Göçmen Sınır Dışı Edildi
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Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız sürüyor. 229 Afganistan uyruklu göçmen, İl Göç İdaresi ekipleri ve jandarma eşliğinde Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanına getirildi ve sınır dışı edildi.
229 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edildi
Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız sürüyor. Ağrı İl Göç Müdürlüğü koordinesinde meydana gelen charter seferiyle 229 Afganistan uyruklu göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanına getirildi. Sınır dışı işlemleri sonrası uçağa dahil edilen göçmenler, Ariana Afgan Havayollarının tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi.
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