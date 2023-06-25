229 Afgan Göçmen Sınır Dışı Edildi

Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız sürüyor. 229 Afganistan uyruklu göçmen, İl Göç İdaresi ekipleri ve jandarma eşliğinde Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanına getirildi ve sınır dışı edildi.