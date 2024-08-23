23 Ağustos 2024 Gündemi

GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ağustos 2024

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa'da Valiliği ziyaret edecek, adalet sarayı ek hizmet binası temel atma törenine katılacak ve Adliye, Baro ile AK Parti il teşkilatını ziyaret edecek. (10.00 / 10.30 / 14.00 / 15.00 / 15.30) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde Dünya Kadınlar Forumu kapanış oturumuna katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Ebrar Siteleri inşaat alanında basın mensuplarına açıklama yapacak. (11.00) Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay ve Osmaniye'de çeşitli kurumları ziyaret edecek ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. (09.00-19.00)

EKONOMİ ve FİNANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'de Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılacak. (10.00) Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü'nün açılışına iştirak edecek. (11.00) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'de Düver hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulunacak ve yerel başkanlarla istişare toplantısı yapacak. (11.00-19.00) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik izleniyor.

SPOR

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, Corendon Alanyaspor ile Göztepe maçıyla başlayacak. (Antalya / 21.00) Trendyol 1. Lig'in 3. haftası, Kocaelispor ile Erzurumspor FK maçına ev sahipliği yapacak. (Kocaeli / 21.00)

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