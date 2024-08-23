23 Ağustos 2024 Gündemi

GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ağustos 2024
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa'da Valiliği ziyaret edecek, adalet sarayı ek hizmet binası temel atma törenine katılacak ve Adliye, Baro ile AK Parti il teşkilatını ziyaret edecek. (10.00 / 10.30 / 14.00 / 15.00 / 15.30)
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'ın Ulanbator şehrinde Dünya Kadınlar Forumu kapanış oturumuna katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Ebrar Siteleri inşaat alanında basın mensuplarına açıklama yapacak. (11.00)
- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay ve Osmaniye'de çeşitli kurumları ziyaret edecek ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. (09.00-19.00)
EKONOMİ ve FİNANS
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'de Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılacak. (10.00)
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü'nün açılışına iştirak edecek. (11.00)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'de Düver hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulunacak ve yerel başkanlarla istişare toplantısı yapacak. (11.00-19.00)
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik izleniyor.
SPOR
- Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, Corendon Alanyaspor ile Göztepe maçıyla başlayacak. (Antalya / 21.00)
- Trendyol 1. Lig'in 3. haftası, Kocaelispor ile Erzurumspor FK maçına ev sahipliği yapacak. (Kocaeli / 21.00)
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