23. DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali Prizren'de Başladı

23. DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali Prizren'de Hayat Buldu

Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren şehrinde bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali, muazzam bir açılış töreniyle başladı. Prizren'in tarihi Lumbardhi açık hava sinemasında yapılan etkinlikte, ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in ikonik filmi Dr. Garipaşk gösterildi.

Festivalin Teması: Yeni Düzen

Bu yıl festival, “Yeni Düzen” (New Order) teması etrafında şekillenirken, toplamda 250 kısa film ve belgesel seyirciyle buluşacak. DokuFest, çeşitli atölye çalışmaları, paneller, fotoğraf sergileri, konferanslar ve konserlerle dolu bir programa sahip.

Festivalin düzenleyicileri, basın bildirilerinde, “Dünya artık eskisi gibi değil. Küresel çatışmalar ve güç dengelerindeki değişiklikler, uluslararası düzeni yeniden şekillendiriyor. Bu yüzden, festivalde bu temayı keşfetmek bizi heyecanlandırıyor.” ifadelerine yer vererek, özellikle Focus Ukraine ve No Other Land: Filistin Üzerine Filmler gibi özel film programları ve tartışmaların festivalin önemli bir parçası olacağını vurguladı.

Uluslararası Sanatseverlerin Buluşması

DokuFest, Filistin ve Ukrayna gibi önemli konuları ele alan özel film seçkileriyle sinemaseverlerle buluşacak. Festival, Balkanlar'ın en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul edilirken, Prizren'e dünyanın dört bir yanından on binlerce sanatseverin katılım göstermesi bekleniyor.

Etkinliğin son günü olan 10 Ağustos'ta 8 kategoride ödüller sahiplerini bulacak. DokuFest, ilk yıllarında Prizren'de sinema salonu bulunmaması nedeniyle şehrin tarihi merkezinde, nehir kenarında ve kale gibi alanlarda düzenlenmesiyle dikkat çekmişti.