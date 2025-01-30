23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu, Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımları Tartışıyor

23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu Başladı

Bu yıl "Türkiye'de ve Dünyada Özel Okullar" temasıyla düzenlenen 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu, Antalyalı katılımcıları bir araya getirdi. Sempozyoma Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.

Özel Okullarda Kalite Vurgusu

Vali Şahin, özel okul velileri olarak kaliteli öğle yemeği, eğitim ve yabancı dil beklentilerinin önemine değindi. "Özel okul velisi, çocuklarına çok iyi yabancı dil öğretilmesini bekler. Dolayısıyla kaliteli eğitim ve yabancı dil konusunda çok hassasız. Özel okullarda özel eğitim olsun isteriz," dedi.

Topluma Faydalı Bireyler Yetiştirmek

Şahin, eğitimin topluma katkısına vurgu yaparak, "Kendisini ve toplumunu geliştirerek devam ettiren ahlaklı, vatanına, milletine faydalı çocuklar yetişsin isteriz," ifadelerini kullandı.

Yangın Felaketi ve Eğitim İhtiyacı

21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangına da dikkat çeken Şahin, eğitimde dönüşümün önemine değinerek, "Eğitimin, dönüşümün çok önemli olduğunu, maarif modeline sarılmamız gerektiğine inanıyoruz," dedi.

Teknolojinin Rolü ve Gelecek Vizyonu

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, dernek olarak 74 yıldır eğitimle ilgili alınan kararların her aşamasında görev aldıklarını söyledi. Eğitimdeki değişimlerin ve küreselleşmenin eğitim tanımını etkilediğini belirten Öztürk, sempozyumun yeni vizyon ve fırsatlar sunacağını ifade etti.

Eğitimde Eşitlik ve Dijital Araçlar

Öztürk, eğitimde dijital araçların kullanımının önemine ve bunun getirdiği risklere değinerek, "Eğitimin daha erişilebilir hale gelmesi potansiyeli taşırken, eşitsizlikleri artırabilecek araç olma riskini de barındırıyor," dedi.

Yeşil Pasaport Talebi

Öztürk, eğitimde fedakar öğretmenlerin katkısının altını çizerken, resmi okul öğretmenleri ile birlikte çocukları yetiştiren öğretmenler için yeşil pasaport talebinin en tabii hakları olduğunu ifade etti.