DOLAR
35,78 0,07%
EURO
37,31 -0,02%
ALTIN
3.190,78 -0,59%
BITCOIN
3.771.064,44 -0,88%

23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu, Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımları Tartışıyor

Antalya'da başlayan 23. Geleneksel Eğitim Sempozyumu, özel eğitim ve teknolojinin eğitimdeki rolünü masaya yatırıyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:36
23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu, Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımları Tartışıyor

23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu Başladı

Bu yıl "Türkiye'de ve Dünyada Özel Okullar" temasıyla düzenlenen 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu, Antalyalı katılımcıları bir araya getirdi. Sempozyoma Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.

Özel Okullarda Kalite Vurgusu

Vali Şahin, özel okul velileri olarak kaliteli öğle yemeği, eğitim ve yabancı dil beklentilerinin önemine değindi. "Özel okul velisi, çocuklarına çok iyi yabancı dil öğretilmesini bekler. Dolayısıyla kaliteli eğitim ve yabancı dil konusunda çok hassasız. Özel okullarda özel eğitim olsun isteriz," dedi.

Topluma Faydalı Bireyler Yetiştirmek

Şahin, eğitimin topluma katkısına vurgu yaparak, "Kendisini ve toplumunu geliştirerek devam ettiren ahlaklı, vatanına, milletine faydalı çocuklar yetişsin isteriz," ifadelerini kullandı.

Yangın Felaketi ve Eğitim İhtiyacı

21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangına da dikkat çeken Şahin, eğitimde dönüşümün önemine değinerek, "Eğitimin, dönüşümün çok önemli olduğunu, maarif modeline sarılmamız gerektiğine inanıyoruz," dedi.

Teknolojinin Rolü ve Gelecek Vizyonu

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, dernek olarak 74 yıldır eğitimle ilgili alınan kararların her aşamasında görev aldıklarını söyledi. Eğitimdeki değişimlerin ve küreselleşmenin eğitim tanımını etkilediğini belirten Öztürk, sempozyumun yeni vizyon ve fırsatlar sunacağını ifade etti.

Eğitimde Eşitlik ve Dijital Araçlar

Öztürk, eğitimde dijital araçların kullanımının önemine ve bunun getirdiği risklere değinerek, "Eğitimin daha erişilebilir hale gelmesi potansiyeli taşırken, eşitsizlikleri artırabilecek araç olma riskini de barındırıyor," dedi.

Yeşil Pasaport Talebi

Öztürk, eğitimde fedakar öğretmenlerin katkısının altını çizerken, resmi okul öğretmenleri ile birlikte çocukları yetiştiren öğretmenler için yeşil pasaport talebinin en tabii hakları olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
2
Hakaret Eden Öğrencilerle Uzlaşma: Öğretmenden Kitap ve Spor Şartı
3
Tokat Belediyesi'nden 250 Kişiye Evde Bakım Hizmeti
4
Borneo Adası'ndaki Sel ve Heyelanlar 5 Can Aldı
5
Batman'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
6
Şanlıurfa'da Depremzedelere Ev Müjdesi: Tüm Hak Sahipleri 2024'te Evlerine Kavuşacak
7
Ataşehir'de Kamyonet, Panelvan ve Otomobilin Karıştığı Kaza Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor