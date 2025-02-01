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23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu'nda Dijitalleşme ve Yapay Zeka Tartışılıyor

23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu, eğitimde dijitalleşme ve yapay zekanın etkilerini mercek altına alıyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:37
23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu'nda Dijitalleşme ve Yapay Zeka Tartışılıyor

23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu Devam Ediyor

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından organize edilen 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu, eğitimde dijitalleşme ve yapay zekanın rolünü masaya yatırıyor. Sempozyum, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde ‘Türkiye'de ve Dünyada Özel Okullar’ teması altında gerçekleştiriliyor.

Yapay Zeka Temelli Eğitim Modelleri

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen “Eğitimde Dijitalleşme ve Yapay Zekanın Rolü” panelinde, eğitim kurumları için geliştirilen yapay zeka temelli dijital ödev platformu CatchUpper'ın yeni sürümü tanıtıldı. Bilişim Garajı Üst Yöneticisi Zerrin Topal, CatchUpper'ın eğitimde önemli bir dönüşüm sağladığını vurgulayarak, her öğrencinin kendi hızına uygun bir öğrenme modeli sunmanın gerekliliğine dikkat çekti. Topal, "CatchUpper, öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerine odaklanarak onların en verimli şekilde bilgi edinmesini sağlıyor," dedi.

Akademik Perspektifler

Panele katılan akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı, CatchUpper'ın öğrenci odaklı ve veri destekli eğitim modeliyle sektörde yeni bir çağ başlattığını belirtti. Batı, bilgi aktarımının yapay zeka tarafından sağlanmasının eğitimde radikal değişimlere yol açabileceğini vurguladı. Eğitimde değerlerin ve becerilerin nasıl geliştirileceğinin önemine değinen Batı, ahlak ve dürüstlük gibi kavramlar üzerine derinlemesine düşünmek gerektiğini ifade etti.

Eğitim ve Oyunlaştırma

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Samur, eğitimde oyunlaştırmanın ve yapay zekanın rolüne dikkat çekti. Samur, yapay zekanın kişiselleştirilmiş öğrenme süreçlerine katkısı sayesinde öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin zenginleşeceğini belirtti. Samur, "Eğitimin geleceği, bilgi aktarımından çok, öğrencilerin düşünme ve analiz yapma yetkinlikleri üzerine odaklanmalı," şeklinde konuştu.

Sempozyum, eğitimde kaydedilen ilerlemeler ve teknolojinin sunduğu fırsatlarla yarın sona erecek.

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