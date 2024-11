23 Kasım 2024: TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Çok Sayıda Etkinlik

Gündem Özeti - 23 Kasım 2024

Önemli Etkinlikler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜGVA İhtisas Akademi Lansmanı ile Pendik Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İsmet Uçma'yı Anma Programı 'na katılacak. (İstanbul/11.00/15.00)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mutafa Günay'ın oğlu Onur Günay'ın cenaze töreni ile partisince düzenlenen "Çare Eşitlikte Çalıştayı"'na iştirak edecek. (İzmir/13.03/Ankara/17.00)

Yasama, Yürütme ve Siyaset

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Teşkilatı Toplantısı 'na katılacak. (Antalya/10.00)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, meydan ve ticaret merkezi temel atma törenine iştirak edecek. (Adıyaman/14.30)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak" temalı Öğretmenler Günü etkinliğine katılacak. (Ankara/14.00)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı" 'na iştirak edecek. (Ankara/11.00)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Erenler ilçe kongresine katılacak. (Sakarya/11.00)

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "Çare Eşitlikte Çalıştayı"'na katılacak. (Ankara/09.30)

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ziyaret edecek, Bozova ve Siverek AK Parti İlçe Kongrelerine katılacak. (Şanlıurfa/10.00-15.00)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Pınarbaşı ve Azdavay ilçe kongrelerine iştirak edecek. (Kastamonu/11.00/13.00)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu'na katılacak. (İstanbul/11.00)

Dünya ve Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası; Eyüpspor-Çaykur Rizespor, Gaziantep FK-RAMS Başakşehir, Bellona Kayserispor-Fenerbahçe ve Sipay Bodrum FK-Galatasaray maçlarıyla başlayacak. (İstanbul/13.30/Gaziantep/Kayseri/16.00/Muğla/19.00)

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasına; Ankara Keçiörengücü-Manisa FK, Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor ve Boluspor-Şanlıurfaspor maçıyla devam edilecek. (Ankara/13.30/19.00/Malatya/Bolu/16.00)

Nesine 2. Lig'in 13. haftası, gruplarda oynanacak 7 maçla başlayacak.

Nesine 3. Lig'in 12. haftası, gruplarda yapılacak 4 müsabakayla başlayacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları oynanacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası; Emlak Konut-BOTAŞ ve Nesibe Aydın-İlkem Yapı Tarsusspor maçlarıyla başlayacak. (İstanbul/14.00/Ankara/16.00)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası; Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Aras Kargo, ve daha fazla maçla tamamlanacak. (Ankara/13.00/İstanbul/15.00/15.30/19.00/Aydın/Bursa/15.00)

SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftası, İstanbul Gençlikspor-Halkbank maçıyla başlayacak. (İstanbul/14.00)

EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beşiktaş, Estonya'nın Pölva Serviti takımına konuk olacak. (Pölva/18.00)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftası, Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor müsabakalarıyla başlayacak. (Bursa/15.00/İstanbul/16.00)

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ayağı Las Vegas Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek. (Las Vegas/09.00)

