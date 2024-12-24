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23 Nisan Çocuk Bayramı Etkinliklerini Çocuklar Planlayacak

2025'teki 23 Nisan kutlamaları, 81 ilden seçilen çocuklar tarafından planlanacak.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:08
23 Nisan Çocuk Bayramı Etkinliklerini Çocuklar Planlayacak

Çocuklar, 23 Nisan Bayramı Etkinliklerini Hazırlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 2025 yılı kutlama etkinliklerinin planlanmasında 81 ilden seçilen çocukların rol alacağını açıkladı.

Konuya dair yapılan açıklamada, bu yıl ilk kez hayata geçirilen uygulama kapsamında, "23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu" oluşturulacağı belirtildi. Öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilecek bu kurulla birlikte, kutlama etkinliklerinin planlama süreci tamamen çocuklara emanet edilecek.

81 ilden seçilen öğrenciler, toplumsal etkinliklerde söz sahibi olmalarının yanı sıra, liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla bu sürece dahil edilecekler. Ayrıca, TBMM himayelerinde gerçekleştirilecek kutlamalar ve MEB tarafından düzenlenecek etkinliklerin organizasyonunda söz sahibi olmaları sağlanacak.

İl milli eğitim müdürlükleri, işbirliği yapma becerisi yüksek, iletişime açık ve sorumluluk almayı seven öğrencileri belirleyecek. Her öğrenciye bir danışman öğretmen eşlik edecek.

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