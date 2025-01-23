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23 Ocak 2025 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri

Bugün Türkiye'nin çeşitli kentlerinde ekonomiden diplomasiye, spordan güncel olaylara kadar önemli gelişmeler yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 00:01
23 Ocak 2025 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri

Ekonomi ve Finans

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Çad Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına iştirak edecek ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Encemine)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi ile 2023'e ait yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri yatırım harcamaları bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

Dünya Diplomasi

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

Güncel Olaylar

1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 79 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

Spor Gelişmeleri

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, Belçika'nın Asterix Avo ekibini konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

4- CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu (çeyrek final) rövanş maçında Galatasaray Daikin, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

5- SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftası, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD maçıyla başlayacak.

(Ordu/15.00)

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