23 Temmuz 2024 Gündemi

GÜNDEM ÖZETİ / 23 Temmuz 2024
POLİTİKA
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu'na katılacak. (İstanbul/11.00)
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek. (Ankara/09.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (Ankara/11.00)
- TBMM'de - Genel Kurulda Vergi Kanunlarında değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. (15.00) - Sanayi, Ticaret, Enerji Komisyonu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile değişiklik öngören kanun teklifini görüşecek. (14.00) - CHP ve DEM Parti grup toplantıları gerçekleşecek. (13.30/12.45)
EKONOMİ FİNANS
- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ait yurt içi turizm verilerini ve temmuz ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edecek ve kira sertifikası satışı yapacak. (Ankara)
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. (Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
- ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine ilişkin yeni gelişmeler izleniyor. (Washington/Ankara)
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ortaya çıkan insani kriz devam eden izleme altında. (Gazze/Kudüs)
SPOR
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları öncesi "Team Türkiye" kafilesinin İstanbul Havalimanı VIP Salonu'ndan uğurlanmasına katılacak. (İstanbul/12.00)
- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaşacak. (Thun/21.30)
- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek. (Liezen/11.30)