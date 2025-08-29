23 Ülkeden 33 Gazeteci TEKNOFEST Mavi Vatan'da — Türk Savunma Sanayisi Uluslararası Medya Programı

İletişim Başkanlığı'nın Türk Savunma Sanayisi Uluslararası Medya Programı İstanbul'da sürüyor

İletişim Başkanlığı tarafından Ankara ve İstanbul'da düzenlenen Türk Savunma Sanayisi Uluslararası Medya Programı devam ediyor. Programa 23 ülkeden 33 savunma editörü ve muhabiri katılıyor ve amaç, Türk savunma sanayisinin dünü, bugünü ve geleceğine dair vizyonun uluslararası kamuoyuyla paylaşılması olarak açıklandı.

Ankara ziyaretlerinde ASELSAN, FNSS ve TUSAŞ ön plana çıktı

Programın ilk gününde gazeteciler Ankara'da ASELSAN, FNSS ve TUSAŞ'ı ziyaret ederek üst düzey yetkililerle bir araya geldi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yürütülen savunma sanayisi çalışmalarını anlattı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende duyurulan Çelik Kubbe sistemi hakkında bilgi verdi. Akyol, "Tüm hava sahamızın savunması için geliştirilen Çelik Kubbe sistemi sadece bir ürün ya da platform grubunu değil, bir anlayışı da işaret etmektedir." açıklamasını yaptı.

Gazeteciler daha sonra Türkiye'nin ilk özel savunma sanayi kuruluşu FNSS'yi ziyaret ederek üretim tesislerini gezdi ve zırhlı araçların deneme sürüşlerini izledi. FNSS Genel Müdürü Kadir Nail Kurt, küresel rekabette bulundukları konumu, ihracat verilerini ve uluslararası işbirliklerini gazetecilere aktardı.

TUSAŞ ziyaretinde ise uluslararası basın mensuplarına milli imkanlarla tasarlanan, üretilen ve teslim edilen hava araçları hakkında bilgi verildi. Sunumun ardından gazetecilere TUSAŞ'ın uydu test merkezi, İHA Hangarı, Helikopter Üretim Tesisi ve Milli Muharip Uçak KAAN gösterildi.

Panel ve İstanbul programı: Köklerden Ufuklara

Programın ikinci gününde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Köklerden Ufuklara: Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptı. Panelin ardından uluslararası basın mensupları ROKETSAN'ı ziyaret edecek ve yarın İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine katılacaklar.

Bu etkinliklerle, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türk savunma sanayisinin yerli ve milli teknolojilerle küresel barışa katkı sunma misyonunun uluslararası kamuoyuna aktarılması hedefleniyor.

Programa katılan ülkeler: ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Çekya, Fas, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, Japonya, İngiltere, İspanya, İsviçre, İtalya, Karadağ, Katar, Kuveyt, Macaristan, Polonya, Sırbistan, Slovenya, Suudi Arabistan ve Umman.