23 yaşındaki sosyal medya fenomeni feci kazada hayatını kaybetti

Adana’da köpeğe çarpmamak için motorsikletini deviren fenomen Burak Can Taşan hayatını kaybetti. Taşan’ın motoruyla birlikte çekmiş olduğu videolar sosyal medyada adını duyurmasına yetmişti.





Sarıçam ilçesinde idaresinde henüz plakası öğrenilmemiş olan motoru ile gezerken, Kozan Caddesi’nde yola fırlayan köpeğe çarparak devrildi ve sürücü Burak Can Taşan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polisler ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahaleleri ile sürücü, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve ardından da Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lakin yapılan onca müdahalelere rağmen ünlü fenomen hayatını kaybetti.