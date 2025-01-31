23 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuşan Filistinli: 'İsrail Hapishanelerinde Hayvan Muamelesi Yapılıyor'

KAYS EBU SEMRA - İsrail hapishanelerinde 23 yıl kalan Heysem Cabir, cezaevlerindeki Filistinli esirlere yapılan muameleyi değerlendirdi. İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının üçüncü turu kapsamında dün serbest bırakılan 110 Filistinliden biri olan Cabir, AA muhabirine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Artan Baskı ve Şiddet

Cabir, 7 Ekim'den bu yana İsrail hapishanelerinde artan baskı ve şiddet ortamına dikkat çekerek, "İşkence ve ölüm arasında çok zor günler geçirdik" dedi. Cabir, sözlerine şöyle devam etti: "İsrail hapishanelerinde esirlere hayvan muamelesi yapılıyor, hatta bundan da aşağısı."

Aşağılanma ve İşkenceye Tahammül Edilemez

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinden gelen Cabir, özgürlüğüne kavuştuğu için mutlu olsa da, arkadaşının kendisi kadar şanslı olmadığını belirtti. Hücre arkadaşı Sair Ebu Asab'ın şehit olması onu derinden etkiledi. Cabir, "Hiçbir insan bu aşağılanmalara ve işkencelere tahammül edemez. Bugün sevinç ve hüznün birbirine girdiği karışık duygular içindeyiz. Halkımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Ölümden Hayata Dönmek Gibi

Cabir, 23 yıl süren esaretin ardından hissettiği ilk duyguları ise, "Ölümden hayata dönmek gibi. Sanki bir mezarın içindeydim. Bugün benim yeniden doğduğum gün.” şeklinde ifade etti.

Eserleriyle Dikkat Çekti

İsrail hapishanelerinde geçirdiği yıllar boyunca birçok eser kaleme alan Cabir, "Eş-Şehide (Şehit kız)" ve "1578" adlı iki romanının yanı sıra "Beyaz Düğün" adlı bir hikaye ve bir şiir divanı yazdı.

Esir Takası ve Serbest Bırakmalar

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi'nden alınan bilgilere göre, dün gerçekleştirilen esir takasının üçüncü turu kapsamında 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 48'i ise ağır hapis cezasıyla karşı karşıya kalan 110 Filistinli esir serbest bırakıldı. Serbest bırakılanların 66'sı Ramallah'a, 15'i Doğu Kudüs'e ve 29'u Gazze'ye gönderildi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma çerçevesinde 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru'ndan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine izin verildi. İlk üç turda ise, İsrail hapishanelerindeki 400 Filistinli esir ile Gazze'deki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülüyor.