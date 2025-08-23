234 Yıl: Haiti Devrimi ve Köleliğin Kaldırılması

Haiti Devrimi: 23 Ağustos 1791 ve 234 yıllık miras

NURI AYDIN - Dünya tarihinde milyonlarca insanın özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı köleliğe karşı verilen en önemli mücadelelerden biri, 23 Ağustos 1791'de Karayipler'deki Santo Domingo adasında başladı. Afrika asıllı kölelerin başlattığı bu ayaklanma, bugün Haiti Devrimi olarak anılıyor ve bu yıl 234 yılı geride bıraktı.

Tarihçe ve ayaklanmanın sonuçları

Batılı sömürgeciler tarafından yurtlarından koparılan köleler, 23 Ağustos 1791'de Fransız sömürge yönetimine karşı hürriyet mücadelesi başlattı. Yaklaşık beş yıl süren çetin çatışmaların ardından köleler yalnızca özgürlüklerini kazanmakla kalmadı; aynı zamanda bağımsız bir devlet kurarak köleliği resmen ortadan kaldıran ilk siyasi yapıyı inşa ettiler. Bu süreç, dünya genelindeki kölelik karşıtı hareketlere ilham verdi.

Transatlantik ve Hint Okyanusu güzergahları

Coğrafi keşifler ve sömürgecilikle hız kazanan köle ticareti, milyonlarca insanı yurtlarından kopardı. Tarihi kayıtlar, 25 ila 30 milyon Afrikalının Atlantik ve Hint Okyanusu üzerinden farklı kıtalara taşındığını gösteriyor. Avrupa'dan Afrika'ya silah ve imalat ürünleri gönderilen, karşılığında köle alınan ve kölelerin Karayipler ile Amerika kıyılarına taşındığı Üçgen Ticaret sistemi, şeker, pamuk, kahve ve tütün gibi ürünlerin yeniden Avrupa'ya gönderilmesiyle büyük bir sömürü düzeni yarattı. Bu döngüde Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz ve Hollanda başlıca aktörlerdi.

Köle ticaretinin diğer bir önemli güzergahı ise Hint Okyanusu oldu; 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupalı sömürgeciler Komor, Seyseller, Madagaskar ve Mauritius gibi adalara köleler taşıdı ve bölgenin demografik yapısını değiştirdi.

Ekonomik sömürü ve ırkçı ideoloji

Kölelik, yalnızca ekonomik değil ideolojik bir düzeni de beraberinde getirdi. Siyahların aşağı, beyazların üstün olduğu inancı, sömürge yasalarına ve toplumsal yapılara işlendi. Haiti Devrimi'nin başarısı, bu temeli sarsarak, kölelik geçmişine sahip bir toplumun özgürlüğünü kazanıp koruyabileceğini gösterdi ve sonraki yüzyıllarda kölelik karşıtı hareketlere, medeni haklar mücadelelerine öncülük etti.

UNESCO’nun anma ve hafıza çalışmaları

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 1998'de devrimin başladığı 23 Ağustos'u “Uluslararası Köle Ticaretinin Anılması ve Köleliğin Kaldırılması Günü” olarak ilan etti. UNESCO ilk anma törenini 1998'de Haiti'de, ikincisini 1999'da Senegal'in Goree Adası'nda gerçekleştirdi. Kurulan uluslararası bilim komitesi ve düzenlenen sergi, fotoğraf, video ile enstalasyon çalışmaları, tarih, inceleme ve röportaj yayınları aracılığıyla ortak hafıza oluşturulmasına katkı sağlanıyor.

Günümüzde köleliğin dönüşen yüzü: Modern kölelik

Kölelik resmi olarak yasaklanmış olsa da, farklı biçimlerde sürüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre bazı Afrika ülkelerinde geleneksel kölelik uygulamaları hâlâ etkili; örneğin Moritanya, Mali ve Nijer gibi ülkelerde bu pratikler azınlık toplulukları üzerinde devam ediyor.

Uzmanlar, yoksulluk, fırsat eşitsizliği ve adaletsizliklerin yeni sömürü biçimlerini doğurduğuna dikkat çekiyor. Bugün tehdit, baskı, şiddet veya aldatma yoluyla özgürlüklerinden mahrum bırakılan ve yaşam şartlarını değiştirme imkanı bulamayan "modern kölelerin" sayısı yaklaşık 50 milyon olarak tahmin ediliyor. Bu kapsamda zorla çalıştırma, zorla evlendirilme ve insan ticareti gibi ağır istismar pratikleri öne çıkıyor. Uluslararası raporlar, Hindistan, Çin, Pakistan, Kuzey Kore, Nijerya, Endonezya ve Kongo'yu modern köleliğin en yaygın görüldüğü ülkeler arasında gösteriyor.

Haiti Devriminin 234 yıllık mirası, hem tarihteki kölelik suçunu anmayı hem de günümüzde süren istismar biçimlerine karşı uyanıklığı canlı tutmayı zorunlu kılıyor.