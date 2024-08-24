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24 Ağustos 2024 Gündemi

Gündem özeti: Siyasi ziyaretler, belgesel tanıtımları, spor etkinlikleri ve dünya diplomasi gelişmeleri haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 00:00
24 Ağustos 2024 Gündemi

24 Ağustos 2024 Gündemi

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret ederek Fıstık Mitingi'ne katılacak. Ziyaret programı şu şekilde:
(Gaziantep/15.00/16.30/18.00)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Şifa Hastanesi 14 Günlük Vahşet adlı belgeselin Türkiye tanıtım etkinliğine katılacak.
(İstanbul/15.00)

Ekonomi ve Tarım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(Kastamonu/11.30)

Dünya Diplomasi İlişkileri

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırında yaşanan gerginlikler dikkatle izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Etkinlikleri

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Net Global Sivasspor ile ikas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK ile TÜMOSAN Konyaspor mücadele edecek.
(Sivas/19.15/Muğla 21.45)

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında ise Alagöz Holding Iğdır FK ile Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük ile Manisa FK, Boluspor ile Esenler Erokspor ve MKE Ankaragücü ile Central Hospital Ümraniyespor karşılaşacak.
(Iğdır/17.00/İstanbul/19.15/Bolu/Ankara/21.45)

Ayrıca, FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası final, üçüncülük ve klasman maçlarıyla sona erecektir. Türkiye, üçüncülük maçına çıkacak.
(Konya/18.00)

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