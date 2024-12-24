24 Aralık 2024 Gündemi: Önemli Toplantılar ve Spor Etkinlikleri

Gündem Özeti
24 Aralık 2024 tarihinde, siyaset ve ekonomi dünyasında birçok önemli gelişme yaşanacak. İşte detaylar:
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
CHP ve DEM Parti TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek. (TBMM/13.30/12.45)
EKONOMİ FİNANS
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Yayıncılar Derneğini ziyaret edecek. (Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin küçük ve orta büyüklükteki girişim istatistiklerini duyuracak. (Ankara/10.00)
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
- Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası, Erkekler Federasyon Kupası ve Kadınlar Federasyon Kupası kura çekimleri, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası, BOTAŞ-Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş-Bodrum Basketbol maçlarıyla başlayacak. (Ankara/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasından, Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor maçı oynanacak. (Giresun/18.00) (Fotoğraflı)
- 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen Sarı-Kırmızı Kareler fotoğraf ve içerik yarışmasının ödül töreni, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Bu tarihi günde gerçekleştirilecek etkinlikleri kaçırmayın!
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