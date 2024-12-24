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24 Aralık 2024 Gündemi: Önemli Toplantılar ve Spor Etkinlikleri

24 Aralık 2024, Ankara'da önemli ekonomik ve siyasi toplantılar düzenlenecek; spor dünyasında çeşitli etkinlikler gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:01
24 Aralık 2024 Gündemi: Önemli Toplantılar ve Spor Etkinlikleri

Gündem Özeti

24 Aralık 2024 tarihinde, siyaset ve ekonomi dünyasında birçok önemli gelişme yaşanacak. İşte detaylar:

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

CHP ve DEM Parti TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek. (TBMM/13.30/12.45)

EKONOMİ FİNANS

  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Yayıncılar Derneğini ziyaret edecek. (Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin küçük ve orta büyüklükteki girişim istatistiklerini duyuracak. (Ankara/10.00)
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

  • Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

  • Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası, Erkekler Federasyon Kupası ve Kadınlar Federasyon Kupası kura çekimleri, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası, BOTAŞ-Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş-Bodrum Basketbol maçlarıyla başlayacak. (Ankara/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
  • Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasından, Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor maçı oynanacak. (Giresun/18.00) (Fotoğraflı)
  • 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen Sarı-Kırmızı Kareler fotoğraf ve içerik yarışmasının ödül töreni, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Bu tarihi günde gerçekleştirilecek etkinlikleri kaçırmayın!

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