24 Ekim 2024 Gündem Özeti

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Ekim 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

TMSF, FETÖ’ye Ait Şirketlerden Yüksek Hasılat Elde Etti

TMSF, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'ye yönelik gerçekleştirdiği soruşturmalar çerçevesinde 18,6 milyar lira satış hasılatı elde etti. Kurum, Türkiye'nin 35 ilinde toplam 683 şirkette kayyım olarak görev yapmaya devam ediyor. Ayrıca, 82 şirkete pay kayyımı atandı ve 93 gerçek kişiye mal varlıklarına kayyım tayin edildi.

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında Yeni Dönem

Türkiye, yenilenebilir enerji projelerini hızlandırmak için "süper izin" mekanizmasını devreye alacak. GÜYAD Başkanı Özkök, uzun işletme süreçlerinin enerji yatırımlarında engel teşkil ettiğini ifade etti.

Gümrüklerde Önemli Kaçakçılık Engellemeleri

Gümrük Muhafaza ekipleri, 2023’ün ilk 9 ayında toplam 32,6 milyar liralık kaçakçılığı önlerken, 4,1 milyar liralık araç ele geçirildi.

Yenilenebilir Enerji için Destekleyici Politikalara Vurgu

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, destekleyici politikaların enerji yatırımları üzerindeki etkisini vurguladı. Solar3GW Başkanı Yusuf Bahadır Turhan ise 2035 hedefinin olumlu olduğunu belirtti.

Avrupa’da Sosyal Medyanın Egemenlik Krizi

Uzmanlar, sosyal medya platformlarının asıl amacının ifade özgürlüğü değil, kar elde etmek olduğunu savunuyor. Bu durum, ülkelerin egemenlik hakları ile çelişiyor.

Yargıtay Savcısına Yönelik Saldırıda İddianame Hazırlandı

İddianamede, iki şüpheli hakkında farklı suçlardan hapis cezası talep ediliyor. Olay sırasında şüpheli Gök’ün, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen’e saldırıda bulunduğu iddia ediliyor.

Kara Buzullardaki Erime Tehlikesi

Prof. Dr. Şermin Tağıl, 2023’ün en fazla buzul kaybının yaşandığı yıl olduğunu belirterek, deniz seviyesinin yükseldiğine dikkat çekti. Bu durum ekosistem üzerinde ciddi etkiler yaratıyor.

Didem Karagenç Avrupa Şampiyonası’nda Umutlu

Mili futbolcu Didem Karagenç, Avrupa Şampiyonası umutlarını dile getirerek, takımının birlik ve beraberlik içerisinde hedefe odaklandığını ifade etti.