24 Eylül 2025 Gündemi: Tur İptalleri, Kuantum Destekleri ve Grip Aşısı

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Eylül 2025

Anadolu Ajansı derlemesi. Günün öne çıkan gelişmeleri: turizmde cezalar, kuantum işbirlikleri, sağlık ve çevre başlıkları.

1. Tur iptalleri ve cayma hakkı ihlalleri turizm şirketlerine ağır ceza getirdi

Ticaret Bakanlığı, yaz dönemi denetimlerinde turizm sektöründe tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle 30 firmaya toplam 133 milyon lira idari para cezası verdi. Denetimlerde tüketicilerin cayma hakkının kullandırılmaması, ödemelerin iade edilmemesi ve tur iptalleri gibi şikâyetlerin yoğun olduğu belirlendi. Ayrıca Reklam Kurulu, sektörde yaklaşık 5,1 milyon lira tutarında yanıltıcı tanıtım cezası uyguladı. (Serhat Tutak/Ankara)

2. Türkiye'nin kuantum çalışmaları sınır ötesi işbirlikleriyle hızlanacak

TÜBİTAK uygulayıcı kuruluşları arasında yer aldığı "QuantERA 2025 Çağrısı" kapsamında "Kuantum olayları ve kaynakları" ile "Uygulamalı kuantum bilimi" alanlarındaki projelere destek sağlanacak. Destekler 240 bin avroya kadar çıkabilecek ve haberleşmeden hesaplamaya, algılamadan metrolojiye kadar çeşitli kuantum konularına odaklanan projeler öncelikli olacak. (Zeynep Duyar/Ankara)

3. Grip aşılarında tedarik sorunu yok

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, grip aşısı tedarikinin sağlandığını belirterek vatandaşların Mart ayına kadar aşı olabileceğini söyledi. Demirkol, aşıların yüzde yüz koruma sağlamadığını ancak özellikle hassas gruplar için tavsiye edildiğini vurguladı. (Duygu Yener/Ankara)

4. Türkiye Innovation Week: 100'den fazla konuşmacı, binlerce katılımcı

Türkiye Innovation Week, 9-11 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde "Tomorrow: Now" temasıyla düzenlenecek. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, dünya ticaretinin artık düşük maliyetin yanı sıra yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünlerle şekillendiğini belirterek ileri teknoloji ve yapay zekâ desteğinin önemine dikkat çekti. (Yunus Türk/İstanbul)

5. İklim değişikliğine karşı yeni adımlar: Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi

Proje kapsamında pilot olarak Ceyhan Havzasında kuraklık izleme ve tahmin çalışmaları yürütülecek, ardından uygulama ülke geneline yaygınlaştırılacak. Dünya Bankası işbirliğiyle yaklaşık 1,6 milyon dekar alanda sulama modernizasyonu ve 23 ilde taşkın kontrolü hedefleniyor. Prof. Dr. Tüfekçioğlu, altyapıların genişletilmesi ve güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. (Hülya Ömür Uylaş-Gülseli Kenarlı/Ankara)

6. OSTİM öğrencilerinin "Kartalgöz" projesi TEKNOFEST'te birinci oldu

OSTİM'den Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Burak Vergi, yapay zeka destekli yazılımla çalışan ve ekstra donanıma ihtiyaç duymayan modellerinin "Kartalgöz" adıyla TEKNOFEST'te "akıllı ulaşım" kategorisinde birinci olduğunu bildirdi. Ürün için patent başvurusu yapıldığını ve süreç tamamlandıktan sonra ticari uygulama için çalışma başlatılacağını söyledi. (Seda Tolmaç/Ankara)

7. Gerçeğe dayalı senaryolarla siber olaylara hazırlık

Kamu Siber Güvenlik Derneği, 29 Eylül'de Gazi Üniversitesi'nde "Siber Olaylara Müdahale Süreci" konulu ücretsiz eğitim düzenleyecek. Dernek Başkanı Dr. Nurullah Celal Uslu, eğitimle hedeflerinin insan kaynağını güçlendirmek ve güvenlik kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu belirtti; katılımcıların gerçek senaryolar üzerinden uygulamalı deneyim kazanacağı vurgulandı. (Firdevs Bulut Kartal/Ankara)

8. Kuraklık endişelerinin azalması kakao fiyatlarını düşürdü

Emtia borsası Intercontinental Exchange'de kakaonun ton fiyatı, 2024 sonundan bu yana yüzde 40'ın üzerinde gerileyerek 7 bin doların altına indi. Uzman Zafer Ergezen, rekolte artışlarının fiyatları baskıladığını ve düşüş eğiliminin sürebileceğini belirtti. (Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

9. "Sumud Filosu" bir vatandaş girişimi

Fransız doktor Benboutrif, "Sumud Filosu" girişimini vatandaş inisiyatifi olarak nitelendirerek, girişimin aktivist ve hükümetlerin eylemsizliğinden rahatsız olan vatandaşlardan oluştuğunu söyledi. (Esra Taşkın/Paris)

10. Gazze'de çevresel krizin "en kritik dönem" olduğu uyarısı

Filistin Sivil Çevre Örgütleri Ağı Koordinatörü Abeer Butmeh, Gazze'deki çevresel hasarların bir kısmının geri döndürülemez olduğunu, bir kısmının ise uzun vadeli iyileştirme gerektirdiğini belirtti. Savaşın 18 ayında üretilen emisyon miktarının, birçok ülkeden büyük olduğunu vurgulayarak çevresel etkiler konusunda uyarıda bulundu. (Yeşim Yüksel/İstanbul)

11. Yeşilay desteğiyle bağımlılığı bırakanlar

Arkadaş çevresi etkisiyle madde kullanmaya başlayan T.K., Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) desteğiyle yaklaşık 12 yıl süren bağımlılığını sonlandırdı; "Simsiyah bir hayatım vardı, YEDAM'da tedavi görmeye başladıktan sonra tertemiz beyaz bir sayfa açtım" dedi. (Dilhan Türker Yıldız/Ankara)

12. Onbaşı Nezahat anılıyor

Milli Mücadele'nin çocuk kahramanı Onbaşı Nezahat (Nezahat Baysel), annesini küçük yaşta kaybetmiş ve babası Hafız Halit Paşa ile gittiği cephede gösterdiği cesaretle onbaşı unvanı almıştı. TBMM'nin 1921 tarihli kararıyla hak kazandığı İstiklal Madalyası, 2013'te dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından torununa takdim edildi. (Mikail Bıyıklı/İstanbul)

13. Türk girişimsel nöroradyoloji dünyada öncü

Türk Nöroradyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Turgut Talı, Türk hekimlerin girişimsel nöroradyoloji uygulamalarında dünya çapında öncü rol oynadığını; uygulamaların Amerika, Avrupa ve Çin dahil birçok yerde öğretildiğini ve uygulandığını belirtti. Avrupa Nöroradyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Çallı da Türkiye'nin bu alanda Avrupa'ya göre öncü olduğunu vurguladı. (Şaduman Türkay/İstanbul)

14. Yeni Malatyaspor aynı maçları kazansa da ilk yarıyı puansız kapatacak

Süper Lig'de daha önce 5 sezon yer alan ve Avrupa kupalarında ülkeyi temsil eden Yeni Malatyaspor, Nesine 2. Lig'de FIFA Disiplin Komitesi tarafından verilen 36 puan silme cezasıyla ligin son sırasında bulunuyor. Kalan 12 maçtan maksimum puan alması halinde dahi ilk yarıyı puansız kapatma olasılığı devam ediyor. (Okan Coşkun/Malatya)

Not: Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından kullanılamaz; aboneler de sözleşme kapsamı dışında çoğaltamaz. Aykırı davrananlara karşı hukuki ve cezai başvuru hakları saklıdır.