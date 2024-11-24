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24 Kasım 2024: Öğretmenler Günü'nde Önemli Etkinlikler ve Spor Müsabakaları

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde TBMM Başkanı ve diğer önemli isimlerin katılımıyla etkinlikler düzenlenecek. Spor alanında ise heyecan dolu maçlar gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 00:00
24 Kasım 2024: Öğretmenler Günü'nde Önemli Etkinlikler ve Spor Müsabakaları

24 Kasım 2024 Gündem Özeti

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Öğretmenler Günü Etkinlikleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya gelecek. (TBMM/10.00)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kuruluna katılacak, ardından Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek ve Öğretmenler Günü Buluşması programına iştirak edecek. (Ankara/10.00/12.30/15.00)

Yasama ve Yürütme

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret edecek. (Ankara/08.45)

MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantısı" The Green Park Otel'de yapılacak. (Ankara/13.30)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Müsabakaları

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasına, Net Global Sivasspor-Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor, Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş-Göztepe maçlarıyla devam edilecek. (Sivas/13.30/Konya/Samsun/16.00/İstanbul/19.00)

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasına ise Erzurumspor FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Adanaspor-Sakaryaspor, Esenler Erokspor-Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor-Teksüt Bandırma müsabakalarıyla devam edilecek. (Erzurum/13.30/Adana/İstanbul/16.00/Kocaeli/19.00)

Nesine 2. Lig gruplarında 13. hafta maçları tamamlanacak. Ayrıca, Nesine 3. Lig gruplarında 12. hafta müsabakaları sona erecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasına; Bodrum Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol ve ÇBK Mersin-OGM Ormanspor maçlarıyla devam edilecek. (Muğla/14.30/Mersin/16.00)

SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında; ON Hotels Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, TÜRŞAD-Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta-RAMS Global Cizre Belediyespor ve Altekma-Ziraat Bankkart maçlarıyla tamamlanacak. (Antalya/12.30/Ordu/Bitlis/13.00/İstanbul/İzmir/15.00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında; Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor karşılaşmaları yapılacak. (Giresun/Ankara/18.00)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasına, Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek. (Muğla/14.00)

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ayağı olan Las Vegas Grand Prix'si gerçekleştirilecek. (Las Vegas/09.00)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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