24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Etkinlikleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü için kapsamlı bir genelge yayımladı. Bu genelgeye göre, Öğretmenler Günü etkinlikleri, öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı arttırmak ve toplumda öğretmenlik mesleğinin saygınlığını yükseltmek amacıyla düzenlenecek.

Etkinliklerle Öğretmenler Anılacak

Genelgede, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla, "24 Kasım Öğretmenler Günü, evlatlarımızın geleceğine ışık tutan öğretmenlerimize duyduğumuz minnettarlığı ifade etme vesilesidir" ifadelerine yer verildi. Bu doğrultuda çeşitli kutlama programları yapılması önerildi.

Öğretmenlerin Katılımı Teşvik Edilecek

Öğretmenler ve vatandaşların etkinliklere katılımının sağlanması için çalışmalara ağırlık verileceği belirtildi. Yurt içinde ve dış temsilciliklerde gerçekleştirilecek etkinliklerde öğretmenlik mesleğinin değerine vurgu yapılacak.

Mesleki Dayanışmayı Güçlendirmek İçin Çalışmalar Yapılacak

Millî Eğitim Müdürlükleri ve okul yönetimleri, öğretmenlerin mesleki dayanışmalarını artırmak için kutlama kurulları oluşturacak. Ayrıca, sosyal medya ve diğer dijital platformlar üzerinden yapılan çalışmalarla öğretmenler, öğrenci ve veliler arasında bilgi paylaşımı ve çeşitli etkinlikler teşvik edilecek.

Özel Etkinlikler ve Yarışmalar Düzenlenecek

Öğrencilere yönelik eğitici etkinlikler ve çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edilmesi planlanıyor. Ayrıca, spor müsabakaları ve konferanslar aracılığıyla öğretmenlerin başarı öyküleri paylaşılacak.

Ağaç Dikim Etkinlikleri

24 Kasım etkinlikleri kapsamında, kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak 100. Yıl Eğitim Ormanı'nda ağaç dikme etkinliği de gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin Onurlandırılması

Adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler, 24 Kasım itibarıyla yemin edecek. Yıl içinde emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verileceği vurgulandı.

Bu yıl da öğretmenlerimize olan saygı ve sevgi ile dolu bir kutlama yapılması hedefleniyor.