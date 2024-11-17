24 Kasım: Öğretmenler Günü ve Tarihteki Önemli Olaylar

24 Kasım: Öğretmenler Günü

24 Kasım, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği tarih olarak, 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı gün, Türkiye'de öğretmenlik mesleğine verilen önemi vurgulamakta.

Türkiye'de her ülkede farklı tarihlerde kutlansa da, Atatürk'e bu unvanın verilişinin yıl dönümünde gerçekleştirilen kutlama, Gazi Mustafa Kemal'in 100. doğum yılı olan 1981'de karara bağlanmıştır.

Atatürk'e Soyadı Verilişi

Başka bir önemli not olarak, 24 Kasım 1934 tarihinde, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya, TBMM tarafından Atatürk soyadı verildi. Başbakan İsmet Paşa'nın önerisi ile Meclis’ten oy birliğiyle geçerek kabul edilen bu soyadı, Turk ulusunun büyük saygısını ifade etmektedir.

24 Kasım’da Yaşanan Diğer Tarihi Olaylar

Bunun yanı sıra, 24 Kasım tarihinde başka önemli olaylar da yaşanmıştır:

1870 - Türkiye'nin ilk mizah gazetesi Diyojen yayımlandı.

yayımlandı. 1927 - Ankara'da Zafer Abidesi açıldı.

açıldı. 1941 - II. Dünya Savaşı sırasında pasta ve unlu yiyeceklerin yapımı yasaklandı.

1963 - ABD Başkanı John F. Kennedy 'nin katil zanlısı Lee Harvey Oswald ; Jack Ruby tarafından öldürüldü.

'nin katil zanlısı ; Jack Ruby tarafından öldürüldü. 1976 - Van ilinde 7.2 büyüklüğündeki depremde 3840 kişi hayatını kaybetti.

1991 - Freddy Mercury , AIDS komplikasyonları nedeniyle Londra’da hayatını kaybetti.

, AIDS komplikasyonları nedeniyle Londra’da hayatını kaybetti. 2016 - Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin AB ile müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasını önerdi.

2017 - Mısır’daki Ravda Camisi'ne düzenlenen saldırıda 310 kişi hayatını kaybetti.

Bu tarih, öğretmenlerimizi onurlandırmanın yanı sıra, tarihte yaşanan önemli olayları hatırlamak için de bir fırsat sunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.