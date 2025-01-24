24 Ocak 2025 Gündem Özeti: Politika ve Ekonomi Gelişmeleri

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ocak 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Politik Gelişmeler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul edecek. (TBMM/10.00)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak; Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek. (Konya/14.00/18.00)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanvekili Mehmet Ali Şehirlioğlu'na ziyarette bulunacak ve Uğur Mumcu'yu anma törenine katılacak. (Ankara/11.30/12.30)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırklareli ve Edirne'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. (Kırklareli/14.30/14.55/15.35/Edirne/16.35/17.00)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da Valiliğe ve Sürsürü Anaokuluna ziyarette bulunacak. (Elazığ/11.00/11.30/14.00)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'de Valiliğe ve çeşitli sağlık kurumlarına ziyaret gerçekleştirecek. (İzmir/09.30-17.00)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak. (Adana/13.30/14.50/16.00/18.00)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Ankara'da basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/14.00)

Ekonomik Faaliyetler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Selçuklu Belediyesini ziyaret edecek. (Konya/11.00/14.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katılacak. (Malatya/14.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. (Ankara)

Dış Politika Olayları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşecek. (Ankara)

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Suriye'deki Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesi sonrası gelişmeler takip ediliyor. (Şam/Halep)

Güncel Olaylar

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

Spor Gelişmeleri

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, Reeder Samsunspor-Gaziantep FK maçıyla başlayacak. (Samsun/20.00)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Central Hospital Ümraniyespor-Şanlıurfaspor karşılaşmasıyla başlayacak. (İstanbul/20.00)

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak. (Pire/22.15)

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