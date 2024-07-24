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24 Temmuz 2024: Gündemdeki Önemli Olaylar

Türkiye'deki önemli siyasi, ekonomik ve spor etkinlikleri hakkında güncel bilgiler.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 09:00
24 Temmuz 2024: Gündemdeki Önemli Olaylar

Gündem Özeti - 24 Temmuz 2024

Anadolu Ajansı Editör Masası, bugün önemli konukları ağırlayacak.

Yasama ve Yürütme

  • İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenleyecek. (TBMM, 10.30)
  • Genel Kurulda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri devam edecek. (TBMM, 14.00)

Ekonomi ve Finans

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın 61. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılacak. (Ankara, 10.00)
  • Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) imza törenine iştirak edecek. (Ankara, 10.00)
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ait finansal hizmetler istatistikleri ve güven endeksini açıklayacak. (Ankara, 10.00)

Dünya Diplomasisi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve insani krize dair durum yakından izleniyor.

Güncel Etkinlikler

  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kuruluş yıl dönümünde "Türkiye İletişim Modeli Sempozyumu"na katılacak. (Ankara, 10.00)

Spor

  • Trendyol 1. Lig yeni sezon fikstür çekimi TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek. (İstanbul, 14.00)
  • Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında Ruzomberok ile karşılaşacak. (Ruzomberok, 18.30/19.00)
  • Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu maçında La Fiorita ile oynayacak. (İstanbul, 18.30/19.00)
  • Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Lecce ile dostluk maçı yapacak. (Linz, 20.30)

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