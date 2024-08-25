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25 Ağustos 2024 Gündem Özeti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Kütahya’da gerçekleştireceği etkinlikler ve diğer önemli gelişmeler burada.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 00:00
25 Ağustos 2024 Gündem Özeti

25 Ağustos 2024 Gündem Özeti

Kuruluş: Anadolu Ajansı - Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 6 Nisan 1920

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Ziyaretleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmek üzere çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Kurtulmuş'un programı şu şekilde:

  • Kütahya Valiliği ziyareti - Saat 14:00
  • Zafertepe Zafer Abidesi ziyareti - Saat 15:30
  • Dumlupınar Şehitliği ziyareti - Saat 17:00
  • Şuhut Atatürk Evi ziyareti - Saat 17:30
  • Atlı birliklerin Büyük Taarruz Karargahı'ndan İzmir'e uğurlanması ve kortej yürüyüşü - Saat 20:30
  • Şuhut Belediyesi Şehir Stadyumu etkinliklerine katılım - Saat 21:00

İYİ Parti Etkinliği

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bağlum Stadı'nda düzenlenecek olan "1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri"ni izleyecek. Etkinliğin saati ise 15:00.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail ve Lübnan sınırındaki gerilim ile Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar, uluslararası kamuoyunun dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Spor Etkinlikleri

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışını takip edecek ve İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek olan milli sporcular için uğurlama törenine katılacak. Tören saat 12:00'de başlayacak.
  • Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftası, Kasımpaşa-Adana Demirspor, Antalyaspor-Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edecek. Maç saatleri: 19:15 (İstanbul), 21:45 (Antalya, Rize).
  • Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasına Teksüt Bandırmaspor-Çorum FK, Adanaspor-Pendikspor ve Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla devam edilecek. Maç saatleri: 17:00 (Balıkesir), 21:45 (Adana, Şanlıurfa).
  • A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2026 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka'ya konuk olacak - Saat 17:00.
  • 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda, Kanlıca-Kuruçeşme arasında gerçekleştirilecek - Saat 10:00.

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