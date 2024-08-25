25 Ağustos 2024 Gündem Özeti

Kuruluş: Anadolu Ajansı - Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 6 Nisan 1920

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Ziyaretleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmek üzere çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Kurtulmuş'un programı şu şekilde:

Kütahya Valiliği ziyareti - Saat 14:00

ziyareti - Saat 14:00 Zafertepe Zafer Abidesi ziyareti - Saat 15:30

ziyareti - Saat 15:30 Dumlupınar Şehitliği ziyareti - Saat 17:00

ziyareti - Saat 17:00 Şuhut Atatürk Evi ziyareti - Saat 17:30

ziyareti - Saat 17:30 Atlı birliklerin Büyük Taarruz Karargahı'ndan İzmir'e uğurlanması ve kortej yürüyüşü - Saat 20:30

Şuhut Belediyesi Şehir Stadyumu etkinliklerine katılım - Saat 21:00

İYİ Parti Etkinliği

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bağlum Stadı'nda düzenlenecek olan "1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri"ni izleyecek. Etkinliğin saati ise 15:00.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail ve Lübnan sınırındaki gerilim ile Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar, uluslararası kamuoyunun dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Spor Etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı nı takip edecek ve İstanbul Havalimanı 'nda düzenlenecek olan milli sporcular için uğurlama törenine katılacak. Tören saat 12:00'de başlayacak.

, 36. nı takip edecek ve 'nda düzenlenecek olan milli sporcular için uğurlama törenine katılacak. Tören saat 12:00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftası, Kasımpaşa-Adana Demirspor , Antalyaspor-Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edecek. Maç saatleri: 19:15 (İstanbul), 21:45 (Antalya, Rize).

, ve maçlarıyla devam edecek. Maç saatleri: 19:15 (İstanbul), 21:45 (Antalya, Rize). Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasına Teksüt Bandırmaspor-Çorum FK , Adanaspor-Pendikspor ve Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla devam edilecek. Maç saatleri: 17:00 (Balıkesir), 21:45 (Adana, Şanlıurfa).

, ve maçlarıyla devam edilecek. Maç saatleri: 17:00 (Balıkesir), 21:45 (Adana, Şanlıurfa). A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2026 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka 'ya konuk olacak - Saat 17:00.

'ya konuk olacak - Saat 17:00. 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda, Kanlıca-Kuruçeşme arasında gerçekleştirilecek - Saat 10:00.

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