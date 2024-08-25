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25 Ağustos 2024'teki Önemli Etkinlikler ve Ziyaretler

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'den önemli ziyaretler ve etkinlikler 25 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 09:01
25 Ağustos 2024'teki Önemli Etkinlikler ve Ziyaretler

GÜNDEM / 25 Ağustos 2024

Önemli Ziyaretler ve Açılış Törenleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te Kiler İplik Fabrikası'nın açılışı için düzenlenen törene katılacak. Ahlat'ta etkinlik alanında programın ardından Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret edecek ve Ahlat Komando Taburu Komutanlığı'nın açılışına iştirak edecek. Erdoğan, Akıh Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

  • Yer: Bitlis
  • Zaman: 13.00 / 15.00 / 16.00 / 16.30 / 18.00

TBMM Başkanı'nın Etkinlikleri

Numan Kurtulmuş, Kütahya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek olan Kurtulmuş, Kütahya Valiliği, Zafertepe Zafer Abidesi, Dumlupınar Şehitliği ve Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret ettikten sonra atlı birliklerin Büyük Taarruz Karargahı'ndan İzmir'e uğurlanması etkinliğine katılacak.

  • Yer: Kütahya / Afyonkarahisar
  • Zaman: 14.00 / 15.30 / 17.00 / 17.30 / 20.30 / 21.00 / 21.30

Spor ve Diğer Etkinlikler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı takip edecek. Ayrıca, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için milli sporculara yönelik bir uğurlama töreni gerçekleştirilecek.

  • Yer: İstanbul
  • Zaman: 10.00 / 12.00

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında önemli maçlar da oynanacak, Kasımpaşa-Adana Demirspor, Antalyaspor-Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ayrıca, A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV 2026 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Danimarka ile karşılaşacak.

Dünya'dan Gelişmeler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim hassas bir şekilde takip ediliyor.

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