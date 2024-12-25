25 Aralık 2024 Gündem Özeti: Önemli Toplantılar ve Anma Törenleri

Türkiye'nin Gündeminde Önemli Etkinlikler

25 Aralık 2024 tarihinde Türkiye, çeşitli önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü için Anıtkabir'de düzenlenecek anma programına katılmak üzere Ankara'da bulunacak.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geleneksel el sanatları festivali açılış programı ile Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat ödülleri programına katılacak. Bu etkinlikler, 14.00 ile 18.00 saatleri arasında Ankara'da gerçekleşecek.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat , Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2. Dönem Toplantısı için İstanbul'da olacak.

, Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2. Dönem Toplantısı için İstanbul'da olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ait kazanç yapısı istatistiklerini ve aralık ayına yönelik hizmet, perakende ticaret ile inşaat güven endekslerini duyuracak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

Dünya Diplomasisi ve Uluslararası Gelişmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde önemli temaslarda bulunacak. Suriye'de ise Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarına dair gelişmeler de dikkatle izleniyor.

Güncel Olaylar

Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen mühimmat fabrikası patlaması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili yeni gelişmeler takip ediliyor.

Spor Aktiviteleri

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası, Danilos Pizza-Melikgazi Kayseri Basketbol ve ÇBK Mersin-Emlak Konut maçlarıyla devam edecek.

Türkiye Boks Federasyonu'nun 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu yapılacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kabataş Erkek Lisesi'ni ziyaret edecek.

Bugün gerçekleşecek bu etkinlikler, Türkiye'nin güncel durumunu ve toplumun dinamiklerini etkileyen önemli anlar olacak.