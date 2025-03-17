25 Bin Veli 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' Kurslarında Eğitim Aldı

MEB tarafından düzenlenen 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' kurslarına 25 binden fazla veli katıldı. Bütüncül eğitim yaklaşımıyla ebeveynler destekleniyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:54
25 Bin Veli 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' Kurslarında Eğitim Aldı

Türkiye genelinde ebeveynlerin eğitimine büyük katkı sağlayan 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' kurslarına 25 binden fazla veli katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sunulan bu program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yeni müfredat kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Bakanlık, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde ebeveynin rolünü ön plana çıkararak ailelerin eğitim süreçlerine daha fazla katılımını teşvik etmektedir. 81 ildeki binden fazla halk eğitimi merkezinde yer alan 1088 kurs programı ile bu yıl 25 binden fazla veli, ebeveyn okulundan yararlandı.

Yenilenen öğretim programları kapsamında, ailelerin eğitimdeki görev ve sorumlulukları önemle vurgulanmakta, bu süreçte Aile Okulları kapsamına 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' da eklenmiştir. Kurs programı, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”, “Türk sosyal hayatında aile”, “Ailece nitelikli zaman”, “Ailede kültürel zenginlik”, “Çocuğun başarısında aile”, “Sosyal etkinliklere katılımın ve çevre bilincinin aile ve çocuk üzerindeki etkisi”, “Hane içi dijital eğitim” ile “Akran ve arkadaşlık ilişkileri” gibi temel konuları içeren 32 saatlik bir program olarak hazırlanmıştır.

Eğitim programı, velilerin her hafta belirlenen konuları işleyerek, çocuklarıyla evde uygulamalarda bulunmaları beklenmektedir. Eğitimciler, Maarif Modeli Öğretim Programı Eğitici Eğitimini tamamlamış olan, eğitim kurumu öğretmenlerinden oluşmaktadır.

Kurslara katılmak isteyen veliler için başvuru süreci oldukça kolaydır. Veliler, “e-yaygin.meb.gov.tr” adresi üzerinden veya şahsen başvuruda bulunabilirken, eğitimci olarak görev almak isteyen öğretmenler HEMBA platformu aracılığıyla 'Aile Okulu Eğitici Eğitimi' programına katılarak kayıt olabilirler.

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