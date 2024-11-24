25 Kasım 2024 Gündemi: Önemli Toplantılar ve Etkinlikler

Gündemin Önemli Başlıkları

25 Kasım 2024 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek önemli etkinlikler ve toplantılar şöyle sıralanmaktadır:

Siyasi Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanları toplantısına katılmak üzere İstanbul'da saat 10.00'da bulunacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'na iştirak edecek. Bu etkinlik 13.00'da başlayacak.

TBMM'de ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2025 yılı bütçesi ile ilgili görüşmeler, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında gerçekleştirilecek. Bu toplantı 11.00'de başlayacak.

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu Ortak Beyanname İmza Töreni ile Türkiye'de Tedarik Zincirleri açılış etkinliğine katılacak. Bu etkinlikler 12.00 ve 13.00'de Ankara'da düzenlenecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası İş Forumu Kongresi'ne katılmak üzere İstanbul'da 09.30'da yer alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. Bu duyuru 10.00'da gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da kasım ayına dair iktisadi yönelim istatistikleri ve diğer verileri 10.00'da açıklayacak.

Dünya ve Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan üzerindeki saldırılarına ilişkin gelişmeler, uluslararası gözlemciler ve siyasi analistler tarafından yakından izlenmektedir.

Spor Etkinlikleri

Bugün, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor-Adana Demirspor maçı 20.00'da Trabzon'da oynanacak. Ayrıca, Trendyol 1. Lig'de Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler maçı ile bu ligdeki haftanın müsabakası tamamlanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Macaristan takımı ile karşılaşacak. Maç, 20.00'de Szombathely'de gerçekleşecek.

Bugün ayrıca, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı 18.00'de İstanbul'da oynanacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig'inde ise DEPSAŞ Enerji-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçı 14.00'de Ankara'da yapılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.