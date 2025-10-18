25 Tır Gazze İçin Refah Sınır Kapısı'na Yola Çıktı — 17. "İyilik Gemisi"nden 900 Ton Yardım

25 tır Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı

CEM DAĞISTANLI - Türkiye'nin 17. "İyilik Gemisi"nden indirilen insani yardım malzemelerinin bir kısmını taşıyan 25 tır, Gazze için Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

Yükleme ve indirme çalışmaları

AFAD koordinasyonunda hazırlanan ve 17 sivil toplum kuruluşu desteğiyle 14 Ekim'de Mersin Limanı'ndan yola çıkan gemideki yaklaşık 900 ton yardım malzemesinin, Mısır'ın El-Ariş Limanı'ndaki indirme çalışmaları devam ediyor.

İndirilen malzemelerin yarısından fazlasının tırlara yüklendiği bildirildi. Yardım malzemeleri arasında bebek maması, "aç tüket" gıda ve konserve ürünleri yer alıyor.

Sevkiyatın detayları

17. "İyilik Gemisi"nden indirilen malzemelerin bir kısmını taşıyan 25 tır, Gazze halkı için Refah Sınır Kapısı'na uğurlandı. Tırları limandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri uğurladı.

Yardım tırlarının limandan Refah Sınır Kapısı'na ulaşmasının yaklaşık 45 dakika sürdüğü ifade ediliyor. Kalan malzemelerin sevki için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

