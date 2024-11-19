25. Ulusal Çocuk Forumu'nda Adalet Vurgusu: 'Çocuklar Umudumuzdur'

25. Ulusal Çocuk Forumu'nda Çocuk Hakları Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen 25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Forumu Buluşmalarında önemli mesajlar verdi. Madak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin'deki masumlara sahip çıkma konusundaki kararlılığı ve insani diplomasi anlayışı, bizlere hem bir umut hem de güçlü bir yol gösterici olmaktadır. Türkiye, Gazze'deki çocukların, adalet ve merhametin sesi olmaya devam edecektir," şeklinde konuştu.

Çocuklar, İnsanlığın En Kıymetli Hazinesi

Madak, çocukların insanlığın en değerli hazinesi olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çocuk ve insan haklarının korunması konusundaki kararlılığının her zaman açıkça ortaya konduğunu belirtti. Madak, "Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde, çocuklarımızın haklarını güvence altına almak ve daha güzel bir gelecek sunmak adına özveriyle çalışmaktayız," diyerek forumun, bu çabaların güçlü bir iradesi ve ortak sorumluluğun bir yansıması olduğunu ifade etti.

Çocuk Hakları ve Adalet Mücadelesi

Bakan Yardımcısı Madak, dünyanın pek çok yerinde çocukların temel haklarından mahrum bırakıldığını ve barış içinde yaşama haklarının ellerinden alındığını belirtti. Özellikle Gazze'deki trajedilerin insanlığın vicdanında derin yaralar açtığını vurgulayan Madak, "Çocuk haklarını kabul etmiş ülkeler, çocuklara yönelik işlenen suçlara karşı sessiz kalmaktadır. Gazze'de yaşanan soykırımın merkezinde, çocukların masumiyetine dokunan gerçekler yer alıyor," dedi.

Gelecek Teminatı: Çocuklar

Madak, çocuklar için adalet ve eşitlik temelinde bir dünya inşa etmeyi hedeflediklerini belirtirken, çocuğun kendini değerli ve güvende hissetmesinin öncelikli planları arasında olduğunu ifade etti. "Bakanlık olarak, yaptığımız tüm çalışmalarda çocuk haklarını temel ilke olarak kabul ediyoruz. Çocuklarımızı ilgilendiren tüm konularda onların görüşünü almayı önemsiyoruz," dedi.

Büyüyünce Haklarına Sahip Çıkın

Madak, çocukların haklarını bilmelerinin ve hayallerini korumalarının çok kıymetli olduğunun altını çizdi. "Sizden barış, adalet ve sevginin yanında olmanızı istiyoruz," diyerek sözlerine devam eden Madak, "Büyüyüp, haklarınıza sahip çıkmanızı ve hayalleriniz için cesaretle durmanızı bekliyoruz. Sizin mutluluğunuz, dünyanın aydınlık geleceğini temsil ediyor. Gazze'deki ve diğer bölgelerde hakları elinden alınan çocuklara sesleniyorum: Bizler, sizin yanınızdayız. Sesiniz bizim sesimiz, acınız bizim acımızdır. Mücadeleniz bizim mücadelemizdir," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğünce, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Forumu Buluşmaları" adlı etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak (solda), katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğünce, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Forumu Buluşmaları" adlı etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak (solda), katıldı.