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25. Ulusal Çocuk Forumu'nda Çocuk Hakları Ele Alındı

Erzurum'da düzenlenen forumda çocuk hakları ve özgürlükleri konuşuldu, katılımın önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:28
25. Ulusal Çocuk Forumu'nda Çocuk Hakları Ele Alındı

Erzurum'un Ev Sahipliği Yaptığı Önemli Forum

Erzurum'da gerçekleştirilen 25. Ulusal Çocuk Forumu kapsamında düzenlenen "Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları" etkinliğinde, çocuk hakları geniş bir şekilde ele alındı. "Çocukların hayallerini özgürce yaşayıp, sevgiyle kucakladığı dünya dileğiyle" sloganıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum Valiliği ve Türkiye Çocuk Hakları Komitesi işbirliğinde gerçekleştirilen program, kent merkezindeki bir otelde düzenlendi.

Çocuk Hakları Üzerine Önemli Vurgular

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Seyfi Bozçelik, çocuk hakları konusundaki çalışmaların önemini vurguladı. Çocukların forumda yer almasının önemine dikkat çekerek, "Katılım bilinci ile demokrasiye, demokrasi inancına ve çocuklarımızın kendini özgürce ifade ettiği ortamın oluşmasına katkı sağladık." dedi. Bu sayede çocukların gelecekte nasıl birer lider olacaklarını öğrenmelerinin yanı sıra, sosyal ilişkilerini geliştirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Polisaya Dönüşüm ve Gelecek Vizyonu

Bozçelik, 14 ilde 34 temsilcinin çocuklarla bir araya gelerek önemli kararlar alacaklarını ifade etti. Katılımcıların fikirlerinin ulusal politika belgelerine dönüşeceğini ve bu durumu son derece önemsediğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise, çocukların haklarını konuşarak güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümelerini sağlamak için mücadele ettiklerini dile getirdi. Aykut, "Çocuk hakları yalnızca birer yasa değil, dünya üzerindeki tüm çocukların daha güzel bir geleceğe sahip olması için verilen evrensel bir sözdür." ifadesini kullandı.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ve birçok davetli katılım gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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