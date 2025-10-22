25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Fethiye'de başladı — 33 ülke, yaklaşık 400 yamaç paraşütçüsü

25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Fethiye'de Başladı

Açılış, katılımcılar ve etkinlik takvimi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, Belcekız Sahili'ndeki açılış töreniyle başladı. Organizasyona 33 ülkeden yaklaşık 400 yamaç paraşütçüsü ile dünyanın en iyi akrobasi sporcuları katılıyor.

Festival, Fethiye Belediyesinin öncülüğünde ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştiriliyor. Açılış töreni Belcekız Sahili'nde yapıldı ve etkinlikler gün boyunca devam etti.

Kaymakam Fatih Akkaya, festivalin başarısının kapsamlı bir ekip çalışmasıyla sağlandığını belirterek, 25 yıldır süren bu organizasyonun Fethiye'nin kültürel mirasını yaşatmada önemli bir rol oynadığını söyledi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise festivalin kente değer kattığını vurgulayarak emeği geçen tüm kurum ve sporculara teşekkür etti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, etkinliğin bölge turizmine katkısına işaret ederek Babadağ'ın artık dünyanın buluştuğu bir hava sporları merkezi haline geldiğini ifade etti. Çıralı, bu yıl 173 bin 222 uçuşla yüzde 3 artış yaşandığını vurguladı.

Organizasyon kapsamında gün içinde Beşkaza Meydanı'nda Türk Hava Kurumu'na ait sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi. Meydanda ve Ölüdeniz'de paramotor ekipleri gösteri sundu.

Festival, 26 Ekimde sona erecek.

