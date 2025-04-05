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25 Yılın Deneyimiyle Bağımlılıkla Mücadele: Avukat Ayşe Fert Dökmeci

Eskişehir'de avukatlık yapan Ayşe Fert Dökmeci, 25 yıllık deneyimini Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelesine aktarıyor.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 12:10
25 Yılın Deneyimiyle Bağımlılıkla Mücadele: Avukat Ayşe Fert Dökmeci

Bağımlılıkla Mücadelede Önemli Bir İsim: Ayşe Fert Dökmeci

Eskişehir’de avukatlık kariyerini sürdüren Ayşe Fert Dökmeci, 25 yıllık deneyimini bağımlılıkla mücadelede toplumu bilinçlendirmek için kullanıyor. 2023 yılından bu yana Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı olarak görev yapan Dökmeci, bağımlılıkla mücadele projelerine aktif katılım sağlıyor.

Eğitim ve Kariyer Yolculuğu

Ankara’da 1973 yılında doğan Dökmeci, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamlayarak 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Eskişehir Barosu'nda stajyer avukat olarak meslek hayatına adım atan Dökmeci, kısa sürede kendi ofisini açarak avukatlık kariyerine yön verdi.

Evli ve bir çocuk annesi olan Dökmeci, aynı zamanda Cezaevi İzleme Kurulu Üyesi olarak görevini başarılı bir şekilde yürütmektedir. Mesleki tecrübelerini toplumsal sorumluluk projelerinde yansıtarak gönüllü çalışmalarda aktif rol alıyor.

Yeşilay’ın Rolü ve Sorumluluk Projeleri

Dökmeci, Yeşilay Şube Başkanlığı görevinin mesleki hayatına farklı bir bakış açısı kazandırdığını belirterek, Eskişehir Barosu ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürüttükleri projelerde önemli başarılar elde ettiklerinin altını çizdi. “Yeşilay'daki görevim sayesinde bağımlılığı önleyici hizmetler açısından yürütüldüğümüz çok güzel çalışmalarımız var,” diyen Dökmeci, gelecek haftalarda Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının Ferah Bahçe Projesi'nin ağaç dikme etkinliğine katılacaklarını da sözlerine ekledi.

Aile ve Toplum Bilinçlenmesi

Dökmeci, bağımlılıkla mücadelenin sadece hukuki yaptırımlarla yeterli olmayacağını ifade ederek ailenin önemine dikkat çekiyor. “Anneler, babalar ve kardeşler, kanunda yazanlarla değil, kendi oluşturdukları kontrol mekanizmasıyla hayatlarını düzenlemeli,” diyen Dökmeci, toplumsal bilinçlenmenin sürekliliğinin önemini vurguladı.

Avukatlık Mesleği ve Gelecek Vizyonu

Mesleğini tutkuyla icra eden Dökmeci, “Bir daha dünyaya gelseydim, yine avukatlık yapardım. Avukatlık, doğru yapıldığı sürece insanlara büyük fayda sağlıyor,” dedi. Avukat adaylarına da hitap eden Dökmeci, mesleğin yanı sıra farklı alanlarda kendilerini geliştirmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Son olarak, Yeşilay çatısı altında yürütülen projeleri desteklemeye ve toplumsal sorumluluk projelerinde yer almaktan mutluluk duymaya devam edeceğini ifade etti.

Eskişehir'de avukatlığın yanı sıra 2 yıldır Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı olan Ayşe Fert Dökmeci...

Eskişehir'de avukatlığın yanı sıra 2 yıldır Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı olan Ayşe Fert Dökmeci, bağımlılıkla mücadelede toplumu bilinçlendirmek için mesai harcıyor. Dökmeci, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Eskişehir'de avukatlığın yanı sıra 2 yıldır Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı olan Ayşe Fert Dökmeci...

Eskişehir'de avukatlığın yanı sıra 2 yıldır Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı olan Ayşe Fert Dökmeci, bağımlılıkla mücadelede toplumu bilinçlendirmek için mesai harcıyor. Dökmeci, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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