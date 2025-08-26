DOLAR
41,01 -0,03%
EURO
47,73 -0,07%
ALTIN
4.448,2 -0,35%
BITCOIN
4.511.875,81 -0,31%

26 Ağustos 2025: Malazgirt Zaferi Törenleri ve Resmi Temaslar

Erdoğan Malazgirt’te, TBMM Başkanı Kurtulmuş Afyonkarahisar programında; Dışişleri Bakanı Fidan İrlanda'da resmi temaslarda bulunacak.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 09:00
26 Ağustos 2025: Malazgirt Zaferi Törenleri ve Resmi Temaslar

GÜNDEM / 26 Ağustos 2025

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılacak. (Muş/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ndeki törenlere katılacak, İstiklal Tanıtım Merkezi ve Valiliğe ziyaretlerde bulunacak; Afyonkarahisar Sivil Toplum Buluşması Programı'na iştirak edecek. (Afyonkarahisar/11.00/12.00/13.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Hakan Fidan, İrlanda'da resmi temaslarda bulunacak. (Dublin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze ve Bölgedeki Gelişmeler

İsrail'in Gazze kentinin kuzeyinin işgaline ilişkin yeni planı'nın onaylanması, Gazze'ye yönelik saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica ile oynanacak rövanş maçı öncesi Luz Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip, son idmanını burada yapacak. (Lizbon/20.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Benfica

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi ağırlayacakları rövanş müsabakası öncesi Luz Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. (Lizbon/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Voleybol U21 Dünya Şampiyonası

Voleybol Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Çin'de devam edecek. Türkiye, A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Tayland ile karşılaşacak. (Jiangmen/06.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
26 Ağustos 2025: Malazgirt Zaferi Törenleri ve Resmi Temaslar
2
Kaçak Değerli Taş Operasyonu: 35 Gözaltı, 445 Milyon 750 Bin Lira Ele Geçirildi
3
TİKA Gazze'ye Yardımda: 16 bin 500'den Fazla Aileye Gıda, 160 Bin Öğün
4
SpaceX'in Starship 10'uncu Test Uçuşu Texas'ta Hava Nedeniyle Ertelendi
5
Ankara Altındağ'da Trafikte Sürücüyü Darp Eden 4 Şüpheli Yakalandı
6
Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Kongre Üyelerinden Nasır Hastanesi Saldırısına Sert Tepki

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu