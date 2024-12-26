26 Aralık 2024 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri

Ekonomi ve Finans
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na katılarak, müteahhitlik firmaları ve iş insanlarıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek.
(Üsküp)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri" panelinde konuşacak.
(İstanbul/14.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin sektör bazında enflasyon beklentilerini açıklayacak. Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararları ve haftalık para ile banka istatistikleri de duyurulacak.
(Ankara/10.00/14.00/14.30)
4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak.
(Ankara/14.00)
Dünya Diplomasi
1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından gelişmeler dikkatle izleniyor.
(Şam/Halep)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dair son gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
Güncel Olaylar
1- Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasındaki patlamayla ilgili güncel gelişmeler inceleniyor, bu olayda 11 kişi yaşamını yitirmişti.
2- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan dört sanığın davası devam edecek.
(Diyarbakır/09.00)
3- Tekirdağ'da, cinsel istismara uğraması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin kaybıyla ilgili annesi dahil üç sanık ve iki suça sürüklenen çocuk için duruşma başlayacak.
(Tekirdağ/09.30)
Spor Gelişmeleri
1- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile 1. Lig Kulüpler Birliği üyeleriyle bir araya gelecek.
(İstanbul/14.00)
2- THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.
(Monako/21.00)
3- BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Almanya ekibi ratiopharm Ulm ile mücadele edecek.
(Ulm/21.00)
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi (İstanbul/20.00)
(İstanbul/20.00)