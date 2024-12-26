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26 Aralık 2024 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri

Bugün, Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'ndan İstanbul'daki ulaşım paneline, Suriye'deki gelişmelerden spor karşılaşmalarına kadar önemli etkinlikler gündemde.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 00:00
26 Aralık 2024 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri

Ekonomi ve Finans

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na katılarak, müteahhitlik firmaları ve iş insanlarıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek.

(Üsküp)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri" panelinde konuşacak.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin sektör bazında enflasyon beklentilerini açıklayacak. Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararları ve haftalık para ile banka istatistikleri de duyurulacak.

(Ankara/10.00/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak.

(Ankara/14.00)

Dünya Diplomasi

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından gelişmeler dikkatle izleniyor.

(Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dair son gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

Güncel Olaylar

1- Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasındaki patlamayla ilgili güncel gelişmeler inceleniyor, bu olayda 11 kişi yaşamını yitirmişti.

2- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan dört sanığın davası devam edecek.

(Diyarbakır/09.00)

3- Tekirdağ'da, cinsel istismara uğraması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin kaybıyla ilgili annesi dahil üç sanık ve iki suça sürüklenen çocuk için duruşma başlayacak.

(Tekirdağ/09.30)

Spor Gelişmeleri

1- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile 1. Lig Kulüpler Birliği üyeleriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00)

2- THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

(Monako/21.00)

3- BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Almanya ekibi ratiopharm Ulm ile mücadele edecek.

(Ulm/21.00)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

(İstanbul/20.00)

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