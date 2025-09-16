26. HDI Sigorta Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu

26. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Sahiplerini Buldu

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Opera Salonu'nda düzenlenen törende, Sadri Alışık'ın 100. doğum yılı kutlandı ve yılın başarılı tiyatro ile sinema oyuncuları ödüllerine kavuştu.

Tören, anma ve yapay zeka videosu

Törende, son bir yılda vefat eden ünlüler, önceki yılların ödül sahipleri ve Sadri Alışık'ın rol aldığı filmlerden oluşturulan bir video gösterildi. Gecede ayrıca merhum sanatçının yapay zeka ile hazırlanmış özel mesajı da paylaşıldı.

Kerem Alışık'ın anıları

Oyuncu Kerem Alışık, annesi Çolpan İlhan ve babası Sadri Alışık ile yaşadığı anılardan bahsetti. Alışık, Sadri Alışık anısına ödül verme fikrinin 1996'da Selim İleri'nin de evlerinde olduğu bir ortamda ortaya çıktığını aktardı.

Alışık, annesi için "Çolpan İlhan daima babasının yanında oldu" derken, baba Sadri Alışık içinse: "Zaman geçiyor ve biz de zor zamanların eşiğinden geçiyoruz. Bakın 100 yıl olmuş. Sadri Alışık 100 yaşında. Yüzünün eskimediği bir yüz yılı tamamladı. Yaşama dair en güzel, en sessiz şiir bu olsa gerek. Yüzünü hep zamana, geleceğe çevirdi."

Sinema ödülleri

"Sinema Onur Ödülü" Suna Selen ile Macit Koper'e verildi.

"Ayhan Işık Özel Ödülü" Barış Arduç'un oldu.

"Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü" Mina Demirtaş'a takdim edildi.

"Erden Kıral Seçici Kurul Özel Ödülü" Alp Öyken, "Büyük Kuşatma" filmindeki performansıyla ödüllendirildi.

"Türker İnanoğlu Vefa Ödülü" İlhan Aslım ile Zafer Ayden'e verildi.

"Safa Önal Özel Ödülü" "Turbo" filmindeki oyuncular Burak Can Doğan, Lorin Merhant, Tanju Bilir ve Umut Can Çetinkaya'ya takdim edildi.

"AHL Pay Özel Ödülü" Nehir Tuna'ya, "Yurt" filmiyle verildi.

Sinema kategorisinde performans ödülleri:

"Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" "Döngü" filmiyle Serpil Gül.

"Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" "Yurt" filmiyle Doğa Karakaş.

"Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" "Büyük Kuşatma" filmiyle Asiye Dinçsoy.

"Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" "Dengeler" filmiyle Erol Babaoğlu.

Komedi/Kara Komedi dalı: "Mukedderat" filmiyle Nur Sürer "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu", Cengiz Bozkurt "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü aldı.

"Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünü "Takıntılar" filmiyle Özge Özberk kazandı.

"Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü "Mukadderat" filmiyle Osman Sonat'a verildi.

Tiyatro ödülleri

"Tiyatro Onur Ödülü" Meral Çetinkaya'ya verildi.

"Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü" Tijen Par'ın oldu.

"Üstün Akmen Umut Vadeden Genç Oyuncu Ödülü" Mine Yıldız, Yaren Özkoca ve Yağmur Güçlü, "Köprüden Önce Son Çıkış" ile paylaştı.

"Seçici Kurul Özel Ödülü" Khora ekibine; "HDI Sigorta Özel Ödülü" ise Medea oyuncularına verildi.

Tiyatro performans ödülleri:

"Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" "Yeter" oyunu ile Gizem Erdem ve Esra Ruşan.

"Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" "Tebdil" oyunu ile Fehmi Karaaslan.

"Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Dilan Akbulut.

"Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" Berk Ali Çatal.

Komedi, Kara Komedi, Müzikli Oyun veya Müzikal dalı: "Büyük Plan" ile Çiğdem Yıldız (Kadın), "Ölüyor mu Ne?" ile Nedim Zakuto (Erkek). Yardımcı rollerde Buse Külekçi (Kadın) ve Tekin Ezgütekin (Erkek) ödül aldı.

"Tek Kişilik Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" "Yıldız" oyunundaki performansıyla Mine Nur Şen.

"En İyi Erkek Oyuncu" ödülü "Apsolit"teki performansıyla İbrahim Barulay'a verildi.

Sunucular ve ödül takdim edenler

Ödülleri takdim edenler arasında Kerem Alışık'ın yanı sıra usta oyuncular Serdar Gökhan, Hale Soygazi, Suna Keskin, Caner Cindoruk, Nursel Köse, Levent Öktem, Yetkin Dikinciler, Ayşenil Şamlıoğlu ve Güven Kıraç da yer aldı.