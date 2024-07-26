26 Temmuz 2024 Gündemi: Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Faaliyetler

26 Temmuz 2024 Gündem Özeti

Bugün Türkiye'de önemli siyasi, ekonomik ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Merinos Kongre Kültür Merkezi'nde üye katılım törenine katılacak.

Önemli Siyasi Faaliyetler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da İl Başkanlığına ve Büyükşehir ile Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya belediyelerine ziyarette bulunacak. Etkinlikler, yıl boyunca yerel siyasetin sıcak gündem maddelerini takip edenler için dikkatle izlenecek.

TBMM Gündemi

TBMM Genel Kurulu'nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye devam edilecek.

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için bir cenaze töreni düzenlenecek.

Ekonomik Gelişmeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde incelemelerde bulunarak basın açıklaması yapacaktır. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri verisini açıklayacak.

Dış Politika ve Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı toplantısına katılmak üzere Viyentiyan'da bulunacak. Ayrıca, Gazze'deki insani durum ve İsrail'in saldırıları yakından izleniyor.

Kültürel Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop Valiliği'ni ziyaret edecek, Üniversite Kampüs Camisi'nin temel atma törenine katılacak ve gençlerle buluşacaktır.

Spor Faaliyetleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılacak. Bu etkinlik, spor dünyasında önemli bir yer tutmaktadır.

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