26. Uluslararası Kukla Festivali 30 Ekim'de Başlıyor

26. Uluslararası Kukla Festivali Başlıyor

Sanat yönetmenliğini Cengiz Özek'in üstlendiği Uluslararası İstanbul Kukla Festivali, 30 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Festival, bu yıl 6 ülkeden toplam 11 farklı oyunun 39 gösterimini sahneleyecek.

Yurtdışından Katılan Öne Çıkan Oyunlar

Festivalde, Çin‘den Cheung Chun Fai’nin geleneksel kültür temalı kukla gösterisi, İspanya'dan Hilarilar Marionetas grubunun ipli kukla tekniği ile sahneleyeceği "The Bellhop" oyunu, İtalya'dan Teatro Verde’nin "Cep Sirki" gösterimi ve Meksika'dan Compania Banyan de Marionetas tiyatrosunun iki farklı oyunu yer alacak.

Türk Sanatçılardan Ödüllü Gösteriler

Türkiye'den ise festivalin kurucusu Cengiz Özek’in "Eşek Karagöz" adlı gösterisi, Emre Tandoğan’ın "Yara" isimli oyunu, Ercan Sönmez’in "Ulu Çınar" adlı Karagöz oyunu ve Murat Karahüseyinoğlu’nun William Shakespeare'in "Venedik Taciri" adlı eserinden uyarladığı Karagöz oyunu izleyicileriyle buluşacak.

Yeni Mekan: Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından restorasyonu tamamlanan Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi, festivalin ana mekanlarından biri olacak. Bu yıl birçok oyun, Sıbyan Mektebi'nin bahçesinde her akşam seyirciyle bir araya gelecek.

Atölye Çalışmaları

Festival kapsamında, 8 yaş ve üzeri çocuklar için "Gölge Kuklası Yapım Atölyeleri" ve yetişkinlere yönelik Karagöz Atölyesi düzenlenecek. Festivalle ilgili detaylar ve program için www.istanbulkuklafestivali.com adresini ziyaret edebilirsiniz.